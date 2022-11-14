洪嘉豪演唱會｜首開個人騷邀張敬軒做嘉賓：下次去紅館再請你 好友AK現身捧場

洪嘉豪(Kaho)首個個人演唱會《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》，昨晚(13日)於西九竹翠公園舉行尾場 ，曾在紅館舞台上贈Kaho靚咪的張敬軒擔任嘉賓，兩人合唱《騷靈情歌》，視Kaho如弟弟的軒仔表示：「我識佢嗰時佢連毛都未有！」Kaho就激動擁著軒仔哥哥，「上次你送支咪俾我，希望我可以喺自己個騷度用，我做到啦！我終於有自己嘅騷，請到你來做嘉賓！軒哥，你等我，下次我去紅館我再請你！」在首晚開騷只肯露少少的Kaho，在尾場終肯加送福利，拉起少少上衣360度再轉身，讓全場歌迷一睹其結實腹肌。昨晚MC(張天賦)、AK(江熚生) 、肥仔(梁業)、Jeffrey(魏浚笙)、白只、蘇麗珊、Jude(曾若華)、Jace(陳凱詠)、Yanny(陳穎欣)等好友亦捧場。

Kaho坦言，其實一見軒仔身影已經想喊，但為免唱得失禮，唯有死忍，「我第一個騷好想同好重要的人分享第一次，軒哥，我識你20年，我點會估到有呢一日，可以請你做嘉賓，重要拎住你支咪喎……」軒仔搞笑回答：「好開心我支嘢可以晚晚陪住你……我剛同Kaho拍咗兩個月戲，佢平日喺劇組串串貢，今日做咩咁謙虛？我哋拍《超神經械劫案》，Jeffrey( 魏浚笙)、白只，仲有好多人，今晚幾乎成個劇組嚟晒撐你，勁呀你。」Kaho：「唔係呀，我邊有串，係白只佢哋搞到我咁。哈哈！」

視嘉豪如親細佬

軒仔形容，「其實Kaho對我來講，真係親生細佬咁，我識佢個陣佢毛都未有……哈哈，唔係，係中學都未讀，仲讀緊小學。每次講開Kaho，喺佢媽咪眼中呢個仔都係洪家驕傲，鋼琴又叻，有天份，之後佢讀演藝，你問我，喺Kaho音樂事業上面，我冇幫佢太多，今日佢企到喺台上，真係全靠佢努力同大家支持。你睇今晚直情好似去咗韓國睇音樂會咁，好靚！」

大讚嘉豪夠踏實

當Kaho換衫時，軒仔準備唱《櫻花樹下》時分享，「我真係好戥佢驕傲。Kaho演藝畢業之後，佢由低做起，做過舞台音響等等好多基層工作，佢唔同一般歌手，同齡新人，佢冇一份浮燥。我記得有一次我喺澳門開演唱會，我想落台聽下音響聲音，心血來潮我叫Kaho上台幫我唱試下聲，等我可以喺台下面觀眾席聽下，佢驚都冇驚過就載上Ear Mon，攞住我支咪就唱咗以下呢首歌，之後我每次再唱呢首歌，中間一些節奏及樂曲上處理，我都係跟洪嘉豪版本，同CD版有唔同，呢啲所有不同，都係由洪嘉豪而來，為大家送上以下呢首歌：《櫻花樹下》。」全場又再歡呼聲掌聲雷動。