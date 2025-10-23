洪嘉豪澄清冇拍拖唔怪魏浚笙亂講嘢 回應MIRROR缺席叱咤頒獎典禮

洪嘉豪今日（23）現身九龍塘出席活動，現場接近200名粉絲圍觀，而他即將踏入34歲生日，大會悉心準備生日蛋糕祝賀他。洪嘉豪接受訪問接受表示即將會在澳門舉行生日會，他說：「當日會由三點玩到十點，我會唱好多歌，同埋有好多遊戲玩。」他透露當天會穿上浴袍的造型登場，不過就沒有安排濕身橋段。提到昔日與陳蕾一起舉行生日會，他表示：「佢而家嫌棄我啦！始終我個Level未及佢，我都唔知佢今年有冇搞生日會。」

自稱嗌張敬軒「軒仔哥哥」

對於好友張敬軒最近在社交網分享對於被稱呼「軒公」的看法，他說有留意到張敬軒提及此事，並表示：「我淨係留意到啲標題，我從來都唔嗌佢軒公，我會叫軒仔哥哥。」他指對於圈中藝人的稱呼感到模糊，並透露平常會稱呼陳柏宇為「陳sir」。

被問到好友魏浚笙（Jeffrey）最近受訪指洪嘉豪有新戀情，他澄清自己現階段沒有拍拖，並表示：「Jeffrey轉數真係慢，其實轉數慢真係唔緊要，但因為身為一個演員就算冇對白人物設定同角色，起碼都要反應都要有唔同。」