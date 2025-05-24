洪嘉豪預告未來新搞作 大讚康堤好有氣質

洪嘉豪今日到將軍澳舉行「洪嘉豪《Kaho live 2024 blu-ray》簽唱會」，活動吸引數百「院友」現身到場支持。席間，身為「院長」的嘉豪除了分享過去一年工作點滴外，更與「院友」們大玩遊戲打成一片，並獻唱新曲，活動接受尾聲時，有粉絲更為「院長」送上驚喜，慶祝出道7週年大日子。
活動剛開始時，嘉豪在現場數百粉絲一片歡呼聲中登場，場面非常熱鬧。而闊別一年再次舉行簽唱會的嘉豪表示很高興再次跟大家近距離見面。提到過去一年，他表示亦經歷了很多不同旅程，而最深刻的都跟音樂會有關，例如上年年尾衝出香港於澳門開騷，以及今年舉行了拉闊音樂會，而他更即場預告接下來的新搞作及計劃，叫現場一眾粉絲都十分期待！
活動中，嘉豪更大展親和，與院友們組隊玩遊戲。身為院長的嘉豪利用特別效果預先模糊「加工」了多個Kaho 的派台歌設計圖，並即場考考院友，叫他們一起猜猜每段畫面的歌曲名稱，現場氣氛熱烈！及後，一向鬼馬的嘉豪更與粉絲挑戰表情符號版的猜猜畫畫，叫大家要用不同的表情符號畫出嘉豪的各首歌曲歌詞及歌名等。一眾粉絲都全情投入，與院長互動更是爆笑連場，為大家帶來無限歡樂！及後，嘉豪更連環送上歌曲，包括《跟你分擔失落比較快樂》及《閃光》，令在場人士聽出耳油。
而剛過去的5月14日，正好是院長踏入其出道7周年紀念，為了與粉絲慶祝這個難忘時刻，Fans Club 更特意準備了一個驚喜大蛋糕予嘉豪。事前毫不知情的嘉豪大呼驚喜，並表示感激院友們7年以來的支持及鼓勵，讓他可以走得更遠！台上活動後，嘉豪便即場舉行演唱會Blu-ray 簽名會，並為其逐一簽名。現場粉絲十分熱情，紛紛表示很高興能與偶像近距離互動接觸，更會好好收藏這份珍貴禮物！
洪嘉豪接受傳媒訪問時表示自己沒有勇氣重看影碟的內容，坦言能在紅館開騷是一個很好的經歷，相信要待老了的時候想尋回年青回憶時，便會拿出來看。提到陳奕迅的囡囡陳康堤(包包)確認加盟華納，成為他的師妹，他表示有跟對方見過面，很開心她加入華納大家庭，覺得她是很可愛及有氣質的女仔，其音樂的品味非常好，要跟她學習，自覺氣質比不上她，希望待自己有多些進步，才跟對方合作，亦相信公司會有一系列的安排。他稱跟對方交談過，笑謂有代溝，需要搵其他人講解「嘉豪叔叔」說話的意思。