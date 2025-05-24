洪嘉豪預告未來新搞作 大讚康堤好有氣質

活動剛開始時，嘉豪在現場數百粉絲一片歡呼聲中登場，場面非常熱鬧。而闊別一年再次舉行簽唱會的嘉豪表示很高興再次跟大家近距離見面。提到過去一年，他表示亦經歷了很多不同旅程，而最深刻的都跟音樂會有關，例如上年年尾衝出香港於澳門開騷，以及今年舉行了拉闊音樂會，而他更即場預告接下來的新搞作及計劃，叫現場一眾粉絲都十分期待！

活動中，嘉豪更大展親和，與院友們組隊玩遊戲。身為院長的嘉豪利用特別效果預先模糊「加工」了多個Kaho 的派台歌設計圖，並即場考考院友，叫他們一起猜猜每段畫面的歌曲名稱，現場氣氛熱烈！及後，一向鬼馬的嘉豪更與粉絲挑戰表情符號版的猜猜畫畫，叫大家要用不同的表情符號畫出嘉豪的各首歌曲歌詞及歌名等。一眾粉絲都全情投入，與院長互動更是爆笑連場，為大家帶來無限歡樂！及後，嘉豪更連環送上歌曲，包括《跟你分擔失落比較快樂》及《閃光》，令在場人士聽出耳油。