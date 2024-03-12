洪永城公開爆老婆壞習慣 梁諾妍Inez挺大肚驚喜撐老公

提到護膚，Tony都有不少心得與大家分享，他說：「作為男士我都十分重視護膚，都其實好簡單，Toner係我必備，塊面乾同上妝前必用，帶妝嘅時候都乾會用Rose Toner噴噴急救，至少要保持皮膚水潤。夜晚嘅Routine就更重要，首先一定要深層卸妝，唔清乾淨之後搽咩都無用！護膚就基本『3寶』TONER、SERUM、CREAM。不過我會根據當日皮膚需要，配合用不同Super Drop精華。例如皮膚暗啞就會用Vitamin C，最後再搽Cream，如果時間許可就會用埋導入機打斑機，提升效果。人到中年，以家唔保養仲等幾時，再大啲就太遲啦！」Tony更大膽爆料太太Inez的壞習慣，他說：「佢成日偷懶唔落妝就瞓覺，所以我經常都會幫佢落妝架。」Inez聽到後反擊道：「佢真係好貪靚㗎，貪靚到搞埋一個自家美容護膚品牌，每次研發產品都會揾我做白老鼠去試用，我哋都有因為對產品有唔同嘅見解而意見分歧。」