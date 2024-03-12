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娛樂
2024-03-12 17:36:38

洪永城公開爆老婆壞習慣 梁諾妍Inez挺大肚驚喜撐老公

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洪永城孖愛妻現身銅鑼灣活動，不少藝人朋友亦有到場支持。

洪永城孖愛妻現身銅鑼灣活動，不少藝人朋友亦有到場支持。

洪永城(Tony)到銅鑼灣時代廣場出席自家美容護膚品牌AMBER活動，適逢品牌成立一周年， 並於新開張的pop up store舉行「Amberversary」，洪永城太太梁諾妍(Inez)挺大肚驚喜現身支持老公，夫妻檔出馬與大家見面。另外，亦有不少藝人朋友到場支持，包括林盛斌 (Bob)、胡定欣、連詩雅、蔡潔、陳展鵬、單文柔、徐榮、麥明詩、梁靖琪、張達倫、黎紀君等，場面熱鬧。

洪永城出席銅鑼灣活動，太太梁諾妍挺大肚驚喜現身支持老公。

洪永城出席銅鑼灣活動，太太梁諾妍挺大肚驚喜現身支持老公。

提到護膚，Tony都有不少心得與大家分享，他說：「作為男士我都十分重視護膚，都其實好簡單，Toner係我必備，塊面乾同上妝前必用，帶妝嘅時候都乾會用Rose Toner噴噴急救，至少要保持皮膚水潤。夜晚嘅Routine就更重要，首先一定要深層卸妝，唔清乾淨之後搽咩都無用！護膚就基本『3寶』TONERSERUMCREAM。不過我會根據當日皮膚需要，配合用不同Super Drop精華。例如皮膚暗啞就會用Vitamin C，最後再搽Cream，如果時間許可就會用埋導入機打斑機，提升效果。人到中年，以家唔保養仲等幾時，再大啲就太遲啦！」Tony更大膽爆料太太Inez的壞習慣，他說：「佢成日偷懶唔落妝就瞓覺，所以我經常都會幫佢落妝架。」Inez聽到後反擊道：「佢真係好貪靚㗎，貪靚到搞埋一個自家美容護膚品牌，每次研發產品都會揾我做白老鼠去試用，我哋都有因為對產品有唔同嘅見解而意見分歧。」

陳展鵬、單文柔 麥明詩 胡定欣 林盛斌 徐榮、張達倫
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