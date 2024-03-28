洪金寶獲金像奬頒發終身成就奬 表揚縱橫香港影壇逾60載

香港電影金像奬協會為表彰多年來為香港業界作出卓越貢獻的傑出電影人，特設殿堂級榮譽「終身成就奬」及「專業精神奬」。大會今日（28日）公布縱橫香港影壇超過60年的洪金寶獲頒本屆金像獎「終身成就奬」及擔任電影服裝管理超過四十年的唐萍獲頒「專業精神奬」。

香港電影金像奬協會主席爾冬陞代表董事局向洪金寶和唐萍道賀，對洪金寶在領導及推動港產武打動作片的貢獻，以及唐萍專注香港電影幕後工作之專業態度致以由衷敬意。

終身成就獎得主：洪金寶

洪金寶是電影監製、導演、動作指導和演員，投身香港電影業超過一甲子，他自言現時擁有的一切都是電影所賜予，對電影的深愛以「我愛你」形容。洪金寶的電影以獨特的武打風格和靈巧機敏的動作贏得全球觀眾的喜愛和讚賞，香港武打動作電影自八十年代起風行全世界，洪金寶功不可沒。洪金寶逾半世紀的演藝生涯始於1961年、年僅9歲時進入于占元創辦的中國戲劇學院拜師學習京劇，改藝名朱元龍，同年獲師父安排演出國泰公司的國語片《愛的教育》，首次演出已經與當年鼎鼎大名的朱牧及林翠合演對手戲。他在14歲正式加入影壇任武師，憑藉紮實的基本功和肯學肯拚的態度，17歲時已成為邵氏電影《龍門金劍》的聯合武術指導。於1970年成立的嘉禾電影公司以攝製武俠片為主，洪金寶加盟後有機會與李小龍、鄭昌和、胡金銓、許冠文及吳宇森等才華洋溢的導演合作，並接觸到截拳道、合氣道、跆拳道和泰拳等各門武術。1977年他在嘉禾電影公司其中一位創辦人黃楓導演的推薦下，以原名洪金寶首執導演筒兼主演《三德和尚與舂米六》，開創諧趣功夫片先河，隨後1978年推出《肥龍過江》更令洪金寶成為形象獨特的功夫喜劇明星。

洪金寶的電影不斷創新突破，《鬼打鬼》（1980）開創靈幻喜劇潮流，《敗家仔》（1981）更被推許為功夫片的經典，時裝動作片《提防小手》（1982）大膽嘗試一新觀眾耳目的飛車特技、高空躍下等危險動作，群星合演的大型動作喜劇《奇謀妙計五福星》(1983)賣座成績再上一層樓，之後續有大受觀眾歡迎的「福星系列」，他還自導自演規模龐大的《富貴列車》（1986）及《東方禿鷹》（1987）等等。他曾數度和成龍及元彪三師兄弟合演《A計劃》（1983）、《快餐車》（1984）及《飛龍猛將》（1988）等電影，均是賣座的保證。