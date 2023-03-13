奧斯卡2023｜楊紫瓊奪最佳女主角 封史上首位亞洲金像影后

年度影壇盛事《第95屆奧斯卡頒獎典禮》（Academy Awards），已在香港時間今日早上隆重舉行，賽果一如所料，60歲的楊紫瓊憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）勇奪最佳女主角，她早前已拿下金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出、國家評論協會最佳女主角，今次終摘下從影以來首個小金人。當公布賽果後，楊紫瓊獲全場熱烈歡呼，她上台後先呼一口氣才致謝詞，並多謝每一位母親，包括自己媽媽，因為她們也是超級英雄，她更特別談到香港，因為香港就是令她在演藝路成名的地方。

來自馬來西亞的楊紫瓊曾活躍香港影壇，當年以打女身份接拍多部80年代港產片，近年還活躍荷李活，去年主演《奇異女俠玩救宇宙》贏盡口碑，與《TÁR》的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）同樣成為賽前大熱，結果她也成功鍊贏影后級人馬姬蒂白蘭芝、《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）的米雪威廉絲（Michelle Williams）、《金髮夢露 》（Blonde）的安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）及《To Lesile》的Andrea Riseborough，令楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。然而楊紫瓊日前在IG分享一篇時尚雜誌《VOGUE》之文章，標題是「已超過20年沒有非白人演員獲最佳女主角，2023年會改變嗎？」立即惹來外界抨擊，質疑她有拉票之嫌。

以選美出身 以武打出名

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》贏得最佳女主角，在《奇異女俠玩救宇宙》前，大家都會記得《臥虎藏龍》、《霍元甲》和《警察故事III超級警察》的楊紫瓊，打得俐落又拳拳到肉，大概很多人都不知道，其實楊紫瓊是選美出身的。她出身於富裕家庭，小時候是主修優雅的芭蕾舞，後來在母親鼓勵下參加選美比賽。亮麗又具有活力的她，最後成為「馬來西亞小姐」，也代表當地出戰世界小姐。八十年代，她開始到香港發展，在警匪動作片《皇家師姐》中，她把一頭秀髮切掉，也刻意曬黑皮膚，開始了打女之路。不但獲得超過千萬的電影票房，也因為她和主演的美國武打演員羅芙洛同樣打得出色，開始了以女性為中心的動作片潮流，影響了後來如《天使行動》等作品。《皇家師姐》是絕對的成功，當時作為新人的楊紫瓊，憑作品獲得第5屆香港電影金像獎最佳新人提名。