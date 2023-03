奧斯卡2023｜楊紫瓊奪最佳女主角 封史上首位亞洲金像影后

年度影壇盛事《第95屆奧斯卡頒獎典禮》(Academy Awards),已在香港時間今日早上隆重舉行,賽果一如所料,60歲的楊紫瓊憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)勇奪最佳女主角,她早前已拿下金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出、國家評論協會最佳女主角,今次終摘下從影以來首個小金人。當公布賽果後,楊紫瓊獲全場熱烈歡呼,她上台後先呼一口氣才致謝詞,並多謝每一位母親,包括自己媽媽,因為她們也是超級英雄,她更特別談到香港,因為香港就是令她在演藝路成名的地方。