游學修首角逐金馬影帝攜女友領取入圍證書 獲鍾雪瑩貼士提醒

第61屆金馬獎頒獎典禮將於明日(23日)舉行，來自香港的《我談的那場戀愛》和《看我今天怎麽說》入圍角逐合共5個獎項，包括兩度角逐影后的吳君如和鍾雪瑩，以及首次入圍爭影帝的游學修，今日兩部作品的團隊齊齊亮相金馬入圍午宴，獲頒入圍證書。

《我談的那場戀愛》的吳君如和何妙褀導演分別入圍角逐最佳女主角及最佳新導演，君如更是相隔21年再度競逐金馬影后。黃修平執導的《看我今天怎麽說》則有三項提名，包括游學修角逐最佳男主角、連續兩年入圍最佳女主角的鍾雪瑩，以及鄧學麟、關惠心候選最佳音效。初次入圍金馬的何妙祺對於有幸角逐最佳新導演感到意外：「大家都說金馬入圍即肯定，其他提名新導演都太優秀，對得獎平常心，目前最緊張擔心紅地氈踩到君如條裙。」

首次角逐金馬影帝並領取的入圍證書阿修表示，當年有幸跟處男作《哪一天我們會飛》團隊參與金馬，今次首度以候選人身份參與，他分享道：「隔咗咁多年後個體驗係，好似都覺得自己大個咗。」阿修又講到此刻心情：「最期待同緊張應該都係宣布結果一刻，但係而家反而越近，個心情就越嚟越平靜。」鍾雪瑩則以過來人身份「提點」阿修，「我會叫佢聽朝食下嘢先，因為個典禮好長會好餓㗎！」

提到《看我今天怎麽說》於香港亞洲電影節獲得「觀眾票選最佳電影」，兩位準金馬影帝影后同樣驚喜，阿雪：「意外香港觀眾睇完之後願意去投票，願意投票嘅人唔多，願意投仲要揀我哋真係好感動㗎！」阿修：「因為知道有份參展嘅戲都好強勁，最後尾能夠攞到呢個獎係好surprise！」