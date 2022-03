今年5月上映的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),傳出多位超級英雄現身,包括X教授及死侍等,當中最廣為談論的是湯告魯斯(Tom Cruise)也會參與演出。據美媒Giant Freakin Robot報道,阿湯將會飾演光明會成員在《奇異2》亮相,之後在明年上映的Marvel作品擔任重要角色,極有可能是Superior Iron Man。雖然尚未確定身份,但肯定是Marvel宇宙其中一位關鍵人物。