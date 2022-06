踏入夏季,不少藝人帶埋仔囡進行「下水禮」,現年46歲的湯盈盈就帶同兩個囡囡Alyssa及Kassidy去游水,昨日她在社交網曬出多張照片,相中見囡囡玩水玩得相當盡興,更擺出多個pose影相,十足𡃁模;至於湯盈盈防疫意識非常高,連游水都戴著口罩,織成網民焦點,她以英文寫道:「Trying not to get my hair wet(嘗試唔好整濕個頭)」相信湯盈盈除了頭髮,連口罩都要小心。不少網民都紛紛留言表示:「戴住口罩點游水?」更有人笑言:「勁過陳豪」。