溫拿演唱會｜鍾鎮濤19歲女兒鍾㦤驚艷登場 陳友首見3歲孫女三代同台溫馨合唱

溫拿樂隊七場《溫拿情不變說再見演唱會》昨晚(6日)於紅館開鑼，今次是成軍50年的溫拿最後一次在紅館舉行演唱會，作為告別演唱會，五虎譚詠麟、鍾鎮濤、陳友、彭建新和葉智強合唱經典金歌之餘，亦輪流上場solo表演，B哥就與19歲愛女鍾㦤(Blythe)合唱，鍾㦤獲父親與譚詠麟傳授技藝，表現令人驚艷。陳友則帶了首次見面的孫兒上台，紀念歷史一刻。

鍾鎮濤女兒一鳴驚人 溫拿五虎寶刀未老，唱足3小時演唱會中，為觀眾奉上34首經典金曲，在各人的Solo環節中，鍾鎮濤的二女鍾㦤身穿一件純黑色短裙和長boots驚喜登場，父女檔合唱Rock版《Bohemian rhapsody》後，她獨唱張惠妹的《剪愛》，表現淡定，遺傳了爸爸的唱功，連B哥都不禁公開讚賞，「如果你想做專業歌手，我會全力支持你。」鍾鎮濤完騷受訪時直言，對愛女的表現感滿意，並透露Uncle Alan譚詠麟亦有傳授表演小秘訣。他又稱鍾㦤熱愛唱歌，今次演出是她的19歲生日禮物，至於女兒會否入行，就由她自行決定。