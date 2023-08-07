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娛樂
2023-08-07 18:26:48

溫拿演唱會｜鍾鎮濤19歲女兒鍾㦤驚艷登場 陳友首見3歲孫女三代同台溫馨合唱

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成軍50周年的溫拿於紅館舉行七場告別演唱會。

成軍50周年的溫拿於紅館舉行七場告別演唱會。

溫拿樂隊七場《溫拿情不變說再見演唱會》昨晚(6日)於紅館開鑼，今次是成軍50年的溫拿最後一次在紅館舉行演唱會，作為告別演唱會，五虎譚詠麟、鍾鎮濤、陳友、彭建新和葉智強合唱經典金歌之餘，亦輪流上場solo表演，B哥就與19歲愛女鍾㦤(Blythe)合唱，鍾㦤獲父親與譚詠麟傳授技藝，表現令人驚艷。陳友則帶了首次見面的孫兒上台，紀念歷史一刻。

溫拿樂隊寶刀未老，唱足3小時。 鍾鎮濤與鍾㦤合唱Rock版《Bohemian rhapsody》。 鍾鎮濤大讚愛女鍾㦤足有資格做專業歌手。 早前被指暴瘦的譚詠麟狀態大勇。 溫拿五虎寶刀未老，唱足3小時。

鍾鎮濤女兒一鳴驚人

溫拿五虎寶刀未老，唱足3小時演唱會中，為觀眾奉上34首經典金曲，在各人的Solo環節中，鍾鎮濤的二女鍾㦤身穿一件純黑色短裙和長boots驚喜登場，父女檔合唱Rock版《Bohemian rhapsody》後，她獨唱張惠妹的《剪愛》，表現淡定，遺傳了爸爸的唱功，連B哥都不禁公開讚賞，「如果你想做專業歌手，我會全力支持你。」鍾鎮濤完騷受訪時直言，對愛女的表現感滿意，並透露Uncle Alan譚詠麟亦有傳授表演小秘訣。他又稱鍾㦤熱愛唱歌，今次演出是她的19歲生日禮物，至於女兒會否入行，就由她自行決定。

陳友表示今次開騷才有機會首次與孫女見面。 陳友與兒子及孫仔孫女三代同台合唱，場面溫馨。 葉智強在溫拿告別演唱會中，分享不少心聲。 彭建新 《溫拿情不變說再見演唱會》全場爆滿，座無虛庸席。 《溫拿情不變說再見演唱會》頭場爆滿，座無虛席。

陳友孫兒孫女自我介紹勁搞笑

鼓手陳友在solo部分表示，人生第一次表演唱歌的場地正是紅館，繼而他問道，「可唔可以請坦我個仔同孫上嚟影張相？等佢哋大個知道爺爺隊Band有幾犀利。」台上陳友的孫仔孫女介紹自己時也十分可愛，他們說：「我叫陳友龍！我叫陳友B！」引來哄堂大笑，陳友補充說：「呢個名佢自己改㗎，其實佢身分證唔係呢個名。」其後三代同台合唱了一段《Shalala Layla》，十分溫馨。陳友在完騷後透露，由於孫女在疫情期間出世，今次是首次與3歲孫女見面，能夠同台表演，非常開心。

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