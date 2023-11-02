澤尻英龍華吸毒被捕息影三年半 緩刑期滿金毛look復出

日本女星澤尻英龍華憑催淚日劇《一公升眼淚》風靡萬千觀眾，其後鬧出黑面事件令她形象重創，2009年更被當時的事務所Stardust開除，之後轉型發展，卻於2019年爆出染毒被捕醜聞，足足神隱逾三年，今日她宣布復出消息，落實擔正2024年2月開演的舞台劇，最新金髮造型亦同時曝光。

現年37歲的澤尻英龍華，將於新國立劇場夥伊藤英明演出舞台劇《慾望號街車》（A Streetcar Named Desire），也正式回歸演藝圈，是她繼夥拍小栗旬電影《人間失格》後，相隔四年再有幕前演出。澤尻英龍華原本接拍2020年的NHK大河劇《麒麟來了》，飾演信長妻子一角，可是開播前卻因吸毒被捕，令她戲份全刪及臨時易角，電視台立即改由川口春奈頂上。