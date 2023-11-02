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娛樂
2023-11-02 11:55:38

澤尻英龍華吸毒被捕息影三年半 緩刑期滿金毛look復出

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澤尻英龍華當年憑住催淚日劇《一公升眼淚》爆紅，可惜2019年底卻吸毒被捕影響事業。

澤尻英龍華當年憑住催淚日劇《一公升眼淚》爆紅，可惜2019年底卻吸毒被捕影響事業。

日本女星澤尻英龍華憑催淚日劇《一公升眼淚》風靡萬千觀眾，其後鬧出黑面事件令她形象重創，2009年更被當時的事務所Stardust開除，之後轉型發展，卻於2019年爆出染毒被捕醜聞，足足神隱逾三年，今日她宣布復出消息，落實擔正2024年2月開演的舞台劇，最新金髮造型亦同時曝光。

現年37歲的澤尻英龍華，將於新國立劇場夥伊藤英明演出舞台劇《慾望號街車》（A Streetcar Named Desire），也正式回歸演藝圈，是她繼夥拍小栗旬電影《人間失格》後，相隔四年再有幕前演出。澤尻英龍華原本接拍2020年的NHK大河劇《麒麟來了》，飾演信長妻子一角，可是開播前卻因吸毒被捕，令她戲份全刪及臨時易角，電視台立即改由川口春奈頂上。

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澤尻英龍華神隱逾三年，今日她宣布復出消息主演舞台劇。 澤尻英龍華演出明年舞台劇，以金毛造型回歸演藝圈。 澤尻英龍華回歸作夥拍伊藤英明。

去年傳下海

澤尻鬧出毒案後一度退出演藝圈，被判緩刑三年後期滿，去年傳出她下海到夜場做小姐，不過只是流料一則，而在今年8月，澤尻現身avex社長松浦勝人的YouTube頻道，明顯是為復出試水溫，而今次霸氣回歸，立即引起網民熱議，不少網民也讚嘆她是「不死鳥」。

消失三年半以來，相關人士透露澤尻已作深切反省，跟經理人公司討論後決定以演員身份重新發展，這次主演舞台劇《慾望號街車》改編自經典著作，原作有激烈的性愛場景，她在台上與男主角是否會有激情演出勢必成為一大看點。

擁有法國血統的澤尻英龍華，當年憑清純外型走紅。 擁有法國血統的澤尻英龍華，當年憑清純外型走紅。 今年8月，澤尻現身avex社長松浦勝人的YouTube頻道為復出鋪路。
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