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娛樂
2024-08-28 19:52:37

炎明熹曇花一現喺TVB藝人頁面？彈出又彈入變隱藏歌手

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炎明熹曾經出現過在TVB藝人的歌手頁面，但不久被移除。

炎明熹曾經出現過在TVB藝人的歌手頁面，但不久被移除。

炎明熹(Gigi)6月傳因合約問題被無綫「雪藏」，昨日更有網民發現TVB藝人的頁面已找不到她的名字，令不少人更加相信Gigi離巢的心已決。然而，今日Gigi「重見天日」，在TVB藝人的頁面再度出現，但未幾無綫官網又再移除她的照片，網民只能輸入她的名字再搜尋到Gigi的頁面。

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如在搜尋一欄輸入「炎明熹」便可以找到她的專屬頁面。

如在搜尋一欄輸入「炎明熹」便可以找到她的專屬頁面。

彈出彈入

炎明熹於下午突然重新「上架」在「歌手」一頁，該頁以英文名的字頭去排列，因此Gigi排在鄭俊弘(Fred)之後，在胡鴻鈞(Hubert)之前，位置屬於第三行第二位。不過，未知因何故，網站再度移除Gigi的資料，如今鄭俊弘之後便是胡鴻鈞。

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炎明熹曾一度再上架，按英文名的字母排列，她在鄭俊弘之後。

炎明熹曾一度再上架，按英文名的字母排列，她在鄭俊弘之後。

如今鄭俊弘之後，已是胡鴻鈞，不見了炎明熹。

如今鄭俊弘之後，已是胡鴻鈞，不見了炎明熹。

頁面有大細超之嫌

如果在搜尋工具輸入「炎明熹」三字，便可以見到屬於Gigi的頁面，入面有兩張照片，以一深一淺的服裝打扮出現在網站，詳列她的作品以及演出經驗。工作人聯絡人是Wallace，而其他《聲夢傳奇》的隊友，如姚焯菲、鍾柔美、詹天文都是與一名叫「B.Y Wong」的接洽。

姚焯菲、詹天文及林智樂的頁面設計比較有心思，相反Gigi、鍾柔美及冼靖峰的頁面非常簡單，只有兩張圖加上簡介。

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炎明熹的頁面只得2張圖。 姚焯菲的頁面比起炎明熹、鍾柔美更多圖。 詹天文的頁面比起炎明熹、鍾柔美更多圖。 鍾柔美的頁面跟炎明熹一樣。 冼靖峰的頁面與炎明熹、鍾柔美一樣，只得兩張照片。 林智樂的頁面比起炎明熹、鍾柔美更多圖。

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