爆谷一周｜楊紫瓊被爆曾唱《新流星蝴蝶劍》主題曲扮聽唔到 Marf試鏡獲讚：除底褲好爽快

楊紫瓊表示,當她在考慮時,Jon M Chu更和兩位主要演員Cynthia Erivo 以及Ariana Grande錄了一段片給楊紫瓊,說:「It’s imperative you come and join us now.」但Jon M Chu說:「唔怕啦,得㗎喇你!你成日都話想做Musical,而家就係一個好好嘅機會。」而來說服楊紫瓊接拍。楊紫瓊指電影所有場景也搭建了出來,更加在場景種植了900萬枝鬱金香。自己梳頭化妝和穿上戲服後,行入場景便已感覺進入了電影世界,跟CG拍攝的感覺大大不同。