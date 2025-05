特朗普轟Beyoncé Oprah Winfrey收錢影響大選 呼籲司法部調查賀錦麗舞弊

據悉,引致特朗普大怒的原因,是Bruce Springsteen在本月15日於英國曼徹斯特開演唱會時,直言不諱大罵特朗普的政府「腐敗、無能,是叛國的政府(Corrupt, incompetent and treasonous administration.)。」他的言論迅速在全球社交媒體上引起熱議。特朗普在發文中提問:「賀錦麗究竟給了Bruce Springsteen多少錢,在她的競選期間作出那麼糟糕的表現(How Much Kamala Harris Paid Bruce Springsteen for His Terrible Performance During Her Presidential Campaign.)。」

有報道指,賀錦麗的團隊籌務了超過10億美元的總統競選經費,並向Beyoncé的公司Parkwood Entertainment、Oprah Winfrey的公司Harpo Productions,支付了過百萬美元的款項,因此特朗普質疑Beyoncé等藝人,收受利益出席競選大會,從而影響總統競選結果:「這不正是一筆巨額非法競選捐款嗎?Beyoncé收了幾多?……Oprah Winfrey和Bono花了多少錢才出來站台?(Isn't this a major illegal campaign contribution? How about Beyoncé ? …How much did Oprah and Bono spend? ? ?)」

特朗普強調,賀錦麗用表演作為幌子,來拉知名藝人為她拉票,是不可接受的事情,並稱賀錦麗的行為是一種「非常昂貴但冇效的嘗試」,目的是為了增加選票,他斷言這是「最高級別的非法選舉舞弊,和非法競選捐款。」呼籲司法部進行大規模調查。