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娛樂
2025-05-20 15:47:14

特朗普轟Beyoncé Oprah Winfrey收錢影響大選 呼籲司法部調查賀錦麗舞弊

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特朗普昨日再發文，炮轟Beyoncé、Oprah Winfrey等藝人收錢，影響總統大選。

特朗普昨日再發文炮轟Beyoncé、Oprah Winfrey等藝人收錢，影響總統大選。

美國總統特朗普，昨日在其個人開設的社交網絡平台Truth Social發文，當地司法部對前副總統賀錦麗(Kamala Harris)，以及多位知名藝人，包括歌手Bruce SpringsteenBeyoncé、U2樂隊的Bono，以及名嘴Oprah Winfrey，質疑他們收受巨額金錢，出現在賀錦麗的競選大會，影響總統大選結果。

據悉，引致特朗普大怒的原因，是Bruce Springsteen在本月15日於英國曼徹斯特開演唱會時，直言不諱大罵特朗普的政府「腐敗、無能，是叛國的政府(Corrupt, incompetent and treasonous administration.)」他的言論迅速在全球社交媒體上引起熱議。特朗普在發文中提問：「賀錦麗究竟給了Bruce Springsteen多少錢，在她的競選期間作出那麼糟糕的表現(How Much Kamala Harris Paid Bruce Springsteen for His Terrible Performance During Her Presidential Campaign.)

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Bruce Springsteen在本月15日曼城炮轟特朗普政府腐敗、無能。 有報道指Oprah Winfrey收了賀錦麗團隊過百萬美元款項，助其競選總統。 Beyoncé被特朗普質疑收錢為其對家站台。 U2樂隊的主音Bono，亦是特朗普的炮轟對象。

有報道指，賀錦麗的團隊籌務了超過10億美元的總統競選經費，並向Beyoncé的公司Parkwood EntertainmentOprah Winfrey的公司Harpo Productions，支付了過百萬美元的款項，因此特朗普質疑Beyoncé等藝人，收受利益出席競選大會，從而影響總統競選結果：「這不正是一筆巨額非法競選捐款嗎？Beyoncé收了幾多？……Oprah WinfreyBono花了多少錢才出來站台？(Isn't this a major illegal campaign contribution? How about Beyoncé ? …How much did Oprah and Bono spend? ? ?)

特朗普強調，賀錦麗用表演作為幌子，來拉知名藝人為她拉票，是不可接受的事情，並稱賀錦麗的行為是一種「非常昂貴但冇效的嘗試」，目的是為了增加選票，他斷言這是「最高級別的非法選舉舞弊，和非法競選捐款。」呼籲司法部進行大規模調查。

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特朗普轟Beyoncé Oprah Winfrey收錢影響大選 呼籲司法部調查賀錦麗舞弊

特朗普轟Beyoncé Oprah Winfrey收錢影響大選 呼籲司法部調查賀錦麗舞弊

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