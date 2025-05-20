特朗普轟Beyoncé Oprah Winfrey收錢影響大選 呼籲司法部調查賀錦麗舞弊

美國總統特朗普，昨日在其個人開設的社交網絡平台Truth Social發文，當地司法部對前副總統賀錦麗(Kamala Harris)，以及多位知名藝人，包括歌手Bruce Springsteen、Beyoncé、U2樂隊的Bono，以及名嘴Oprah Winfrey，質疑他們收受巨額金錢，出現在賀錦麗的競選大會，影響總統大選結果。
據悉，引致特朗普大怒的原因，是Bruce Springsteen在本月15日於英國曼徹斯特開演唱會時，直言不諱大罵特朗普的政府「腐敗、無能，是叛國的政府(Corrupt, incompetent and treasonous administration.)。」他的言論迅速在全球社交媒體上引起熱議。特朗普在發文中提問：「賀錦麗究竟給了Bruce Springsteen多少錢，在她的競選期間作出那麼糟糕的表現(How Much Kamala Harris Paid Bruce Springsteen for His Terrible Performance During Her Presidential Campaign.)。」
有報道指，賀錦麗的團隊籌務了超過10億美元的總統競選經費，並向Beyoncé的公司Parkwood Entertainment、Oprah Winfrey的公司Harpo Productions，支付了過百萬美元的款項，因此特朗普質疑Beyoncé等藝人，收受利益出席競選大會，從而影響總統競選結果：「這不正是一筆巨額非法競選捐款嗎？Beyoncé收了幾多？……Oprah Winfrey和Bono花了多少錢才出來站台？(Isn't this a major illegal campaign contribution? How about Beyoncé ? …How much did Oprah and Bono spend? ? ?)」
特朗普強調，賀錦麗用表演作為幌子，來拉知名藝人為她拉票，是不可接受的事情，並稱賀錦麗的行為是一種「非常昂貴但冇效的嘗試」，目的是為了增加選票，他斷言這是「最高級別的非法選舉舞弊，和非法競選捐款。」呼籲司法部進行大規模調查。