特朗普轟Beyoncé Oprah Winfrey收錢影響大選 呼籲司法部調查賀錦麗舞弊

美國總統特朗普，昨日在其個人開設的社交網絡平台Truth Social發文，當地司法部對前副總統賀錦麗(Kamala Harris)，以及多位知名藝人，包括歌手Bruce Springsteen、Beyoncé、U2樂隊的Bono，以及名嘴Oprah Winfrey，質疑他們收受巨額金錢，出現在賀錦麗的競選大會，影響總統大選結果。

據悉，引致特朗普大怒的原因，是Bruce Springsteen在本月15日於英國曼徹斯特開演唱會時，直言不諱大罵特朗普的政府「腐敗、無能，是叛國的政府(Corrupt, incompetent and treasonous administration.)。」他的言論迅速在全球社交媒體上引起熱議。特朗普在發文中提問：「賀錦麗究竟給了Bruce Springsteen多少錢，在她的競選期間作出那麼糟糕的表現(How Much Kamala Harris Paid Bruce Springsteen for His Terrible Performance During Her Presidential Campaign.)。」