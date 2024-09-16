猜猜我是誰 ｜張國榮1983年現身旺角街市推廣十進制 全因背後有位成功女士？

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《港鐵45周年呈獻：猜猜我是誰》昨晚播出最後一集，張國榮在旺角街市推廣十進制，原因是其親家姐張綠萍是十進制的推手。

張國榮家姐張綠萍 為十進制推手 最後兩集《猜猜我是誰》絕對是星光熠熠，尾二一集主角是1983年現身旺角街市宣傳十進制的張國榮（哥哥），根據《猜猜我是誰》播出的片段，現場情況相當墟冚，某些鏡頭更明顯見到「哥哥」被淹沒在人潮之中。由於當時「哥哥」已有一定知名度，不少網民對於張國榮如此親民走入街市大感好奇。原來消委會為推行十進制，於各大街市輪流放置十進制磅，又拍攝多條宣傳片，當中一句「採用十進制，公道又易計」，至今仍是網民的集體回憶。當年十進制的推手正是張國榮親家姐張綠萍，張綠萍於1974-84年期間為消委會首任總幹事，亦是度量衡十進制委員會委員，推廣十進制不遺餘力。

衛奕信逐一向錄影廠歌手藝人握手問好 至於昨晚播出的最後一集，前港督衛奕信於1989年親臨當時位於廣播道的無綫電視參觀，並獲時任無綫行政主席邵逸夫親自接待。衛奕信當日分別走訪錄影廠、配音室及古裝街，更一度直踩新聞部直播室，與明珠台一姐齊齊擔任主播，相當好玩。另外，衛奕信參觀錄影廠期間，還與錄影廠內綵排錄影的歌手及藝人逐一握手問好，包括Beyond、鄺美雲、鄭丹瑞、周慧敏，及時任港姐冠軍李嘉欣。當時只有18歲的李嘉欣除了仙氣滿瀉，全程更表現得大方得體兼零怯場，並以流利英語與衛奕信交流，相當驚艷。