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娛樂
2024-04-21 11:00:16

獨家訪問｜視后韓孝周感激香港人支持 被朱智勛踢爆乜嘢咁尷尬？

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視后韓孝周與型男朱智勛接受《am730》越洋訪問，宣傳全新韓劇《支配物種》。

視后韓孝周與型男朱智勛接受《am730》越洋訪問，宣傳全新韓劇《支配物種》。

由朱智勛夥拍韓孝周的全新韓劇《支配物種》，本月起已在Disney+開播，每逢周三有新集數上架。日前，兩位主角透過zoom接受《am730》全港獨家訪問，兩人除了分享新劇的幕後花絮外，朱智勛更談到18年前首次合作的第一印象，卻踢爆韓孝周對當年合作拍廣告已完全「斷片」！

18年前拍廣告結緣

韓孝周出道19年，2010年憑《同伊》摘下多項視后殊榮，去年以主演Disney+大熱劇《Moving超異能族》進一步帶旺事業，在第59屆大鐘獎頒獎中擊敗《黑暗榮耀》的宋慧喬，令韓孝周首度榮膺大鐘獎視Moving超異能族》早前宣布添食開拍第2季，韓孝周也繼續效力Disney+，新劇拍檔是曾在18年前合作拍廣告的韓劇男神朱智勛。韓孝周與朱智勛早在2005年因一個飲品廣告結緣，當時兩人尚未成名，結果相隔18年再度合作，兩位紅星如今已在圈中獨當一面，問到對當年合作拍廣告，朱智勛即表示：「當時我們剛入行，孝當年尚未成年，所以印象中學生般。我們在拍攝新劇時也有說起第一印象，遺憾地，孝周完全記不起，我仍記得，但不算是很深刻。」韓孝周聽到拍檔詐型即伸脷偷笑，並解釋：「這是很久以前的事，所以那個問題，並非是我的錯。哈哈」韓孝周更立即補鑊大讚朱智勛已經很優秀，之後搞笑說：「可惜我沒有記住。」她指兩人再次成為拍檔，對方成長了更加可靠，又感謝朱智勛在拍攝現場的幫助，18年後再度合作也默契十足。

 

朱智勛踢爆韓孝周對兩人初次合作拍廣告一事已毫無印象。 韓孝周很感謝朱智勛在片場幫了很多。

全力以赴演活角色

《支配物種》由神級編劇李秀妍撰寫劇本韓孝周在劇中飾演世界頂級生命工程企業BF集團的創始人尹自由，因開創了人工培養肉時代受到各界關注，更惹來反對派人士威脅其人生安排，朱智勛則飾演她的貼身保鑣禹採禹採由前退役後成為尹自由的保鑣，兩人從主僕關係發展出微妙感情，朱智勛談到今次角色，他說：「首先我一直有做重量訓練的健身，為演一個退役軍官轉職成為保鑣的角色，我非常注重一些重量訓練。我們有特技團隊應付動作場面，他們都相當資深，我亦參與動作場面上的設計，想要把畫面呈現出來，最希望確保動作場面出來更有說服力。」

韓孝周、朱智勛18年前早已結緣。 韓孝周今次角色挑戰大。

約定要見香港粉絲

至於韓孝周挑戰專業人士角色卻沒被難到，並稱：「我記得接拍演出的時候，我們有從事生物技術領域工作的顧問，他們實際也是在培養肉類領域上進行相關研究，劇組讓他們來片場參觀，當時我透過他們學了很多東西，原來現實生活中的確有人在這個領域工作，所以我有問了他們很多問題及意願。」對於李秀妍的劇本向來也有一定難度，尤其不少場口也要一鏡過處理，韓孝周自言要趁埋位前記好所有台詞，要配合節奏上的精準，令她覺得極具挑戰性亦相當享受。

韓孝周一直在港擁有大量支持者，她受訪時主動向記者表示：「我有些說話想講，我有位香港朋友，她經常寄來一些關於我的香港報道，謝謝你們一直支持我，還有支持韓國劇集和文化，請繼續關注韓劇和韓國文化，謝謝你們！」透過今次訪問約定香港粉絲。

朱智勛演保鑣冇難度。 朱智勛演保鑣冇難度。
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