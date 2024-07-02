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娛樂
2024-07-02 16:45:47

獨家｜Edan呂爵安接拍新片還原「紙盒藏屍案」 70年代長毛造型曝光

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獨家｜呂爵安Edan接拍新片還原「紙盒藏屍案」 長毛Look造型曝光

呂爵安為新片駁長髮演出，其長毛Look近日曝光。

MIRROR成員呂爵安(Edan)目前正為翁子光新片演出，據指電影是翻拍自1974年轟動一時的紙盒藏屍案，故事更由70年代開始講起，而Edan的懷舊長髮造型近日曝光，日前他更以長毛Look現身夜店出席張蔓姿(Gigi)、張蔓莎(Sabrina)的生日會，戴帽到場未被認出，成功掩人耳目！

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Edan、Coba日前見五堅情成員邱鋒澤、陳零九、黃偉晉及小賴。 Edan日前駁髮為新片角色作準備。

小賴@五堅情現身

GigiSabrina後日(74)將踏入30歲，兩人日前連走兩場，先到中環再落銅鑼灣慶祝，陳凱詠(JACE)、顧定軒、朱鑑然及擊劍運動張小倫等圈中好友也有到賀。當晚Edan趁五堅情成員邱鋒澤、陳零九、黃偉晉及賴晏駒(小賴)身在香港，特別抽時間見面，並分享跟四人及《闔家辣》導演鄭晉軒(Coba)的合照，之後EdanCoba、小賴再到場賀兩位壽星女，場面認真星光熠熠。

Edan當晚收工即爭取時間見好友，更以駁髮造型戴上Cap帽潛入夜場，目前他正趕拍《正義迴廊》班底製作的新片，由譚廣源擔任導演、翁子光負責監製，故事藍本來自「香港十大奇案」之一的紙盒藏屍案，事件曾多次翻拍成影視作品，除了任達華夥拍葉童的1993年電影《紙盒藏屍之公審》外，同年還有廖偉雄、商天娥主演的電視電影《箱屍奇案》。時隔30年， TVB新聞節目《猜猜我是誰》日前一集提及紙盒藏屍案主角歐陽炳強在2022年因病過身，終年74，令紙盒藏屍案近日再度引起討論。

 

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小賴當晚亦有到場賀張蔓姿和張蔓莎。 兩位壽星女張蔓姿、張蔓莎玩得相當盡興。 長髮的Edan戴帽到場未被認出，成功掩人耳目！

盛傳演歐陽炳強

27歲Edan盛傳在新片中飾演年輕時代的歐陽炳強，該片由70年代橫跨至歐陽炳強出獄的2000年代，而歐陽炳強犯案時只得27歲，Edan早前表示接拍的新片相當具挑戰性，更有幾個年齡階段演出，令爵屎(Edan粉絲)大呼期待。

另一方面Edan的粉絲後援會近日再度宣布將於7月底解散經理人方面回應︰「據了解，Edan FC（Fans Club，粉絲後援會）應該係就會籍到期事宜發出通告，並非三度解散，正嘗試了解更多。」

 

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Edan潛入銅鑼灣夜店，預祝張蔓姿與張蔓莎生日。 Edan跟圈中好友JACE雞啄唔斷。 無綫的《新聞掏寶》播出當年事件及交代歐陽炳強已在兩年前病逝。
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