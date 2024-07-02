MIRROR成員呂爵安(Edan)目前正為翁子光新片演出，據指電影是翻拍自1974年轟動一時的紙盒藏屍案，故事更由70年代開始講起，而Edan的懷舊長髮造型近日曝光，日前他更以長毛Look現身夜店出席張蔓姿(Gigi)、張蔓莎(Sabrina)的生日會，戴帽到場未被認出，成功掩人耳目！

小賴@五堅情現身

Gigi與Sabrina後日(7月4日)將踏入30歲，兩人日前連走兩場，先到中環再落銅鑼灣慶祝，陳凱詠(JACE)、顧定軒、朱鑑然及擊劍運動員張小倫等圈中好友也有到賀。當晚Edan趁五堅情成員邱鋒澤、陳零九、黃偉晉及賴晏駒(小賴)身在香港，特別抽時間見面，並分享跟四人及《闔家辣》導演鄭晉軒(Coba)的合照，之後Edan、Coba、小賴再到場賀兩位壽星女，場面認真星光熠熠。

Edan當晚收工即爭取時間見好友，更以駁髮造型戴上Cap帽潛入夜場，目前他正趕拍《正義迴廊》班底製作的新片，由譚廣源擔任導演、翁子光負責監製，故事藍本來自「香港十大奇案」之一的紙盒藏屍案，事件曾多次翻拍成影視作品，除了任達華夥拍葉童的1993年電影《紙盒藏屍之公審》外，同年還有廖偉雄、商天娥主演的電視電影《箱屍奇案》。時隔30年， TVB新聞節目《猜猜我是誰》日前一集提及紙盒藏屍案主角歐陽炳強在2022年因病過身，終年74歲，令紙盒藏屍案近日再度引起討論。