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娛樂
2023-05-01 20:59:57

獲布拉格頒亞洲最佳MV 陳健安：多謝創作團隊「叁沾百角」

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為了在MV中扮神像，陳健安接近4個月節食和操練肌肉。

C Allstar的陳健安，其歌曲《創作者的派對》MV，剛獲得布拉格音樂錄像頒獎禮《Prague Music Video Awards 2022/23 Spring Edition》Best Asian Music Video(亞洲最佳MV)，這是他人生首個國際音樂獎項，他說：「呢個係我入行第一次，亦係人生第一個國際獎項，超級開心。感謝《創作者的派對》MV台前幕後，尤其創作團隊『叁沾百角』試咗好多技術，加上場景設計、化妝、髮型都花咗好多心思，我自己都用三、四個月去做gym操練，希望有『神像』效果嘅外型。」

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陳健安在拍攝現場，趁空閒時不停操肌。

得獎令創作人有火繼續做

雖然MV點擊數字一般，但陳健安希望藉著今次得獎，讓更多人留意：「好開心今次得獎，MV團隊嘅努力獲得肯定，希望香港可以有多啲MV嘅獎項，讓更多團隊得到鼓勵。香港有好多好MV值得支持，希望大家多留意、留comment(評語)，對創作者係好好嘅鼓勵。」陳健安指，很多創作人或拍MV的人，其實賺到甚麼錢，得到這次肯定，會鼓勵他們創作更多好作品，令創作人繼續有團火去做。」

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獲他國頒獎禮認同，陳健安超級開心。

陳健安笑言《創作者的派對》MV導演辛苦到「爆肝」：「導演不眠不休地拍攝和剪片，今次MV真係好多心機位，例如片尾部份將音樂加速，而一般以定格列出幕後名單，但我哋就用咗滾動式字幕，增加電影感。另外，創作咗一個外星人『螢螢』坐喺太空船。就連歌詞字幕用外星文表達，呢啲符號圖像係配合歌詞，好似古老甲骨文。」最後他再次多謝喜歡這MV的人，以及大會頒獎給他們。

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陳健安與MV幕後製作團隊。

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