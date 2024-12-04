瓊瑤離世｜最後公開現身見古巨基父子 林心如得悉噩耗：無法回應

台灣名作家、編劇瓊瑤今日傳來輕生死訊，享年86歲。瓊瑤逝世消息震驚各界，她入行逾60載打，創作的愛情作品已成經典，當中包括經典劇《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等，憑《還珠格格》走紅的林心如，當得知瓊瑤逝世噩耗後，透過經理人向台媒表示：「發生太突然了，還在整理情緒中，無法回應。」《情深深雨濛濛》於2001年播出時同樣大受歡迎，起用了古巨基、趙薇、林心如、蘇有朋合演，今日下午蘇有朋亦透過微博發文悼念：「您說過‘自己像火花，熊熊燃燒著熱情，有朝一日，我也會變成雪花，靜靜落下’，現在您‘翩然’歸去，留下了永恒的時代珍寶。很幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恒的烙印，謝謝您！」
去年8月，瓊瑤最後一次現身公開場合，當時她出席在台北小巨蛋舉行的《當那一首歌響起》創作60周年演唱會，2023年8月在盛大登場，大會特別邀請多位歌手擔任嘉賓，當中在《情深深雨濛濛》中飾演男主角何書桓的古巨基更帶囝囝到場，跟瓊瑤相隔多年同場敘舊，古巨基當時表示為了這場演唱會，他一接到邀約，就跟公司說「必須把所有檔期調開，今晚必須要來」，因為他想親自到現場感謝瓊瑤，岷認為若沒有對方把他找去拍戲，就沒有那麼多的朋友知道一個可以拍戲的古巨基。