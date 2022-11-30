疫情之下 內地戲院奇招自救 收錢俾打工仔入場瞓晏覺

上星期，英皇宣布將內地經營嘅英皇UA影城7間戲院全線結業。根據英皇財務報表，內地附屬公司喺今年上半年錄得淨負債1億8200萬，可想而知內地戲院市道有幾艱難。

海外大片難打入中國市場

內地新冠疫情反覆，防疫措施時鬆時緊，有時甚至要封城封區，對於國民生活好大影響，更何況係非生活必需嘅娛樂事業。而且近年海外大片難以打入中國市場，本土國片題材又有好多「紅線」，大大減低觀眾入場意慾。內地人氣王王一博主演、本來備受睇好嘅《長空之王》臨時撤檔，今年十月國慶檔票房收入大減，可見「技術原因」對電影上畫帶來嘅不確定性，唔止片商變「片傷」，院商一樣咁傷。

午睡兩小時收12.9人仔

但係咁大個場，即使唔開門做生意都要交租畀電費。各個營運商都相繼出招自救。呢期內地網路話題之一係成都有戲院推出「午睡服務」，喺星期一至五中午12至2，開放放映廳俾人入場眠一眠，收費人民幣＄12.9或$18.9，包一個眼罩，「貴價飛」仲有熱飲。負責人受訪時表示，戲院附近唔少上班族返工，之前都有人買飛入場恰一陣，於是索性推出「午睡服務」。

除此之外，內地戲院經營商萬達將戲院呢個空間變得更多元化，例如同創作工作室合作，喺戲院玩「劇本殺」！萬達亦出租場地俾人搞talk show、相聲甚至音樂會。呢期世界盃，開放俾人睇波呢啲，內地院商梗係有搞啦。

不得不佩服內地院商嘅創意，希望佢地都捱得過呢個唔知有幾長嘅寒冬。

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