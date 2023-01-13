登台歌后 至索混血model 億萬千金 佢地都係來自馬來西亞

來自馬來西亞嘅 楊紫瓊獲得金球影后 後，文化體育及旅遊局局長楊潤雄發文祝賀時寫道「香港演員在國際影壇繼續大放異彩，我們感到非常鼓舞」，令一眾大馬網民大為不滿。畢竟楊紫瓊係喺香港發跡，又真係容易混淆嘅。其實香港演藝圈向來都有唔少大馬過江龍，Gin Lee、廖子妤、林明禎等近年都喺香港有一定成就，原來仲有一班唔講你未必知嘅駐港大馬藝人。

朱咪咪

朱咪咪

大馬美女無數，梗係包括咪咪姐！朱咪咪70年代後期開始喺香港發展，係以往夜場登台紅人，但係原來佢係大馬怡保人，十幾歲讀完書就同家姐到鄰國新加坡發展，不過因為歌路未被受落而轉戰香港，反而闖出一片天。而家咪咪姐主要喺新加坡生活，早前傳媒去佢屋企家訪，樓高2層嘅屋企未算豪宅，但比起香港嘅居住環境闊落得多！

Mandy Lieu

因為同澳門大亨洗米華（周焯華）發展戀情而成為新聞人物嘅Mandy，本身係混血兒，爸爸係美國白人，但Mandy未出世時已經失蹤；Mandy出生後同大馬華僑嘅媽媽生活，曾經居於怡保及吉隆坡。Mandy成長後因為混血外形而被發掘做model，17歲輟學到香港發展，曾經拍過電視劇、旅遊節目及電影。

七仙羽

七師傅同樣都係大馬華僑，不過師傅甚少提及過往生活，只知道佢家境唔錯，後來被家人送到香港讀中學，然後再到歐美升學，造就師傅「鬼妹」性格。

簡慧真

簡慧真

父親係香港某珠寶集團大股東，簡慧真80年代拍過唔少港產片，包括《霸王花》等，於影壇活躍至90年代中期。有傳當年簡慧真同李小龍兒子李國豪交情不淺，李國豪在1993年於片場被道具槍擊斃，令簡慧真傷心不已，後來更棄影從商。簡慧真1997年起因經常頭痛而求醫，卻發現患有腦癌，到1999年更因病情惡化送院，最終於香港病逝，得年31歲。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載