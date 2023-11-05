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娛樂
2023-11-05 09:00:00

白日之下｜林保怡深信人群是力量 余香凝梁雍婷去院舍「放蛇」實地考察 (附訪問片)

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林保怡、余香凝和梁雍婷憑《白日之下》入圍金馬獎提名。(林俊源攝)

林保怡、余香凝和梁雍婷憑《白日之下》入圍金馬獎提名。(林俊源攝)

香港人很善忘，2015年曾經轟動一時的護老院虐待事件，今日還有幾多人記得？社會寫實電影白日之下》結集近10年多宗私人院舍非人道對待院友事件，由《IT》導演簡君晋執導，入圍今屆金馬獎五項提名，其中余香凝(Jennifer)、林保怡(Bowie)和梁雍婷(Rachel)分獲提名「最佳女主角」、「最佳男配角」及「最佳女配角」，入行逾30年的林保怡，憑著在戲中演殘疾院舍的視障院長，首次獲電影獎項提名，他形容角色是一個走得很歪卻自認沒有錯的人，若以林保怡的角度看，他直言，「只能說兩個字，就是一個__。」

林保怡在《白日之下》與余香凝和梁雍婷有不少對手戲。(林俊源攝) 林保怡在《白日之下》演乞人憎院長，入型入格。(林俊源攝) 余香凝在《白日之下》演外冷內熱的女記者。(林俊源攝) 梁雍婷在《白日之下》演智障女生。(林俊源攝)

投入智障角色 隨地執雞塊食

原來林保怡於兩年前曾因撞期問題推卻參演白日之下，至去年古天樂親自聯絡，他才認真細看劇本，「睇完覺得OK，反正沒試過，就試試吧。」首次演弱視角色，在導演安排下，跟一位弱視朋友見面，「我們相處了兩個小時，我的模仿力很強，在那兩個小時裡有很多學習了解。」Rachel演智障女生小鈴，與Bowie有不少對手戲，當然不敢怠慢，她與同演智障人士的周漢寧扮作家屬到院舍觀察，再做資料搜集，從而設定小鈴的反應，例如與喜歡的人分享雪糕、貼紙，不開心時會自殘，「有場戲是開冬至派對，全場臨時演員都投入演出，我掉了一件雞塊在地，毫不猶豫從地上檢回來食，因為小鈴唔會諗污糟。」林保怡大讚做足功課，每次入片場已經是角色，「她會突然用手拎雪糕，不停塞比我食，但回想她的智商，又好正常，很生活化和真實的演法。」

林保怡、余香凝和梁雍婷在《白日之下》合作。(林俊源攝) 梁雍婷慼在《白日之下》演智障女生，入圍金馬獎最佳女配角。(林俊源攝) 余香凝憑《白日之下》演女記者，入圍金馬獎最佳女主角。(林俊源攝) 林保怡憑《白日之下》入圍最佳男配角，是入行逾30年首獲電影獎項提名。(林俊源攝)

角色乞人憎 靠剪髮剃鬚抽離

林保怡認為演寫實劇本，要呈現角色最真實一面，細節尤為重要，故也有向導演提議「加戲」，「我跟Rachel有很多親密接觸，她伏在我大腿，讓我幫她挖耳朵，是我提議的，因為弱視的人睇唔清楚要很靠近她，這是很親密的舉動，媽媽會為女兒做，但不會隨便跟陌生小孩做，就這樣慢慢滲入帶出一種不可接受的行為。」院長自命愛錫老弱傷殘，性侵、虐老仍理直氣壯，Bowie坦言，「院長是一個走得很歪、很錯的人，令我睇到好忟，但院長唔會覺得自己有錯，壞人做壞事唔會覺得做錯。」為了投入演乞人憎角色，Bowie自爆回家都避免照鏡，「希望快點拍完，好唔開心，我記得拍完就馬上剪頭髮剃鬍子，一個鐘後變返自己。」Jennifer驚嘆Bowie細緻演繹，「他做了很多劇本沒寫的東西，好厲害，想得很仔細。」

林保怡在《白日之下》演視智院長。 演記者的余香凝，看著梁雍婷和周漢寧演的智障孩子受暴力對待，忍不住哭出來。 梁雍婷演的智障女生，直接表達喜惡。 《白日之下》提問，十年後仍有沒有記者。 林保怡在《白日之下》演弱視院長，性侵智障女孩仍理直氣壯地否認。 梁雍婷在《白日之下》演智陣女孩小鈴。(林俊源攝)

怯住打林保怡 

余香凝演揭發虐待和性侵院友事件的女記者凌曉琪，外冷內熱，被現實的挫敗磨蝕，為了演繹角色，她特地與當年負責偵查報導的原型人物見面，更親自「放蛇」， 我找了幾間在葵涌區的院舍，打電話去幫家人找床位，想睇真實狀況，我見人手真的不足，主管是一個很老的婆婆，但她要照顧其他人；另外一間已經出過事，我再上去已好有規模，裝修好靚，但好避忌，我純粹拎電話出來，職員即刻問是否要影相。」為了體驗偵查過程，她亦每晚搜尋整理相關事件的資料。談到最深刻的戲，其中一場是兩人在報館當面對質，充滿張力， Jennifer坦言有壓力，「我真是很膽小，尤其面專業的演員，其實有場戲要我用道具打他，真係有點驚，但角色又包含生氣的情緒，最後導演沒有放進戲裡。」她自言是眼淺的人，拍戲期間心情沉情，「每天返屋企，個心都好唔舒服，好彩有女兒，見到她就可拉我出現實。」

余香凝表示：「就算善未必有善報，惡未必有惡報，但我都會選擇公義和善良。」(林俊源攝) 余香凝要靠女兒才能抽離沉重角色。(林俊源攝) 梁擁婷為演智障女生角色，親身到殘疾院舍放蛇。(林俊源攝) 梁擁婷為演智障女生角色，親身到殘疾院舍放蛇。(林俊源攝) 林保怡坦言演《白日之下》的院長角色期間，情緒低落。(林俊源攝) 林保怡在《白日之下》煞科後，立即剪髮剃鬚讓自己抽離角色。(林俊源攝)

選擇公義和善良

白日之下》絕非娛樂片，社會寫實電影正是要帶來反思，余香凝深有感悟，「就算善未必有善報惡未必有惡報但我都會選擇公義和善良，現今世界，你打開報紙，很多時會問點解，每天都有這種事發生，但不代表我們要選擇無視或者要做一個壞人。」為人母親，Jennifer可擔心子女如何面對扭曲世界的價值觀？「即使世界如何崩壞，希望由我告訴她的價值觀或人生觀，可盡量睇到正向一面，或以正面態度面對這些壞事。」

別再視而不見

戲中的女記者不斷被質疑，改變世界，談何容易？當不公義的事情，天天上演，或許仍會慨嘆荒謬絕倫，接著就會拋諸腦後，但平凡如你我他，又能做甚麼？林保怡語氣堅定地表示，「人群是力量，多些人知、多些人了解，就是一種力量！白日之下希望大家能留下深刻記憶。」梁雍婷續說，「最深刻的對白是，Jennifer與朱謙(上司)的對話，或許報道刊登了，大家過兩天便忘記，但Jennifer回應說兩日也好，我們希望這電影的迴響更大，觀眾不只記得兩日。」Rachel以韓國電影《熔爐》作例子，促使法院重審聾啞學校的性侵和虐待案件，「先別想要像《熔爐》的迴響，但最少當睇到受害人或生活受壓迫的人，知道應怎樣關懷他們，其實踏出關懷這一步，已足以改變，而不是選擇百日之下，都視而不見。」

林保怡、余香凝和梁雍婷希望《白日之下》能引發關注反思，帶來一點改變。(林俊源攝) 余香凝和梁雍婷希望《白日之下》能引發關注反思，帶來一點改變。(林俊源攝) 余香凝。(林俊源攝) 余香凝。(林俊源攝) 梁雍婷在《白日之下》演活一個可愛智障女生，被性侵後的惶恐不安。(林俊源攝) 梁雍婷希望《白日之下》帶來的影響，不只兩日。(林俊源攝)

AI取代演員？

電影預告片提出「10後仍有沒有記者」，邁向AI年代，3位獲金馬提名的演員，可擔心被AI取代？保怡半說笑指，可能以後不用演戲，接著才認真表示，演戲的細節無法倒模重製，這是演員值錢的地方，Rachel續說，「所以我覺得依然會存在因為觀眾始終都會想看作品無論是娛樂反思生活，人的靈魂和情感無法取代，我覺得只要堅持下去，總會有人想看有點成績出來。」

文：Grace  ：林俊源

髮型: Ken Hui @ ArtifyLab(余香凝) ,Oscar Ngan(梁雍婷)

化妝: Melody Chiu @ melodychiumakeup (余香凝), Deep Choi(梁雍婷)

服裝: Max Mara(余香凝), alice + olivia(梁雍婷)

: Charles & Keith(梁雍婷)

場地：1881 Heritage

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