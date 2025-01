麥明詩(Louisa)去年3月嫁盛勁為,同年11月宣布造人成功,當時麥明詩挺巨肚公開現身,當時已目測有近6個月身孕,估計現時懷孕約8個月。

為迎接家庭近成員,盛勁為貴為準爸爸,近日在Facebook的外傭招聘群組發帖文,親自為愛妻聘請女傭幫手湊B,盛勁為更親自回覆一眾外傭姐姐的留言,當中有姐姐表示6月8日才完約,盛勁為回覆:「Thank you for your interest. We will need a helper to arrive in March or April. 」看來麥明詩的預產期是今年的3至4月,把不經意公開了老婆的預產期。