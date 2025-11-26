盧瀚霆Anson Lo新歌召喚觀眾跳爆亞博 新碟特備給神徒的情書

Anson Lo推出演唱會主題曲《Gimme Gimme》，以強勁節奏召喚「神徒BB」跳爆亞博。

Anson Lo盧瀚霆將於12月6日舉行第二次個人演唱會《ANSON LO ”KINGDOM“ LIVE 2025》，距離開騷大日子尚餘10日，Anson Lo於昨日推出演唱會主題曲《Gimme Gimme》，以節奏強勁的曲風，召喚「神徒BB」開party跳爆亞博。身為「潮流教主」的Anson Lo趁機「自肥」，在MV破紀錄換足11套靚衫，「今次《Gimme Gimme》MV可謂打破個人紀錄，一個MV有11套靚衫是我的私心要求，因為我覺得Party一定與Fashion有關，而Fashion對自己影響深遠，所以希望透過不同造型，呈現出在不同場所參與Party的感覺。」

大廈頂樓投射歌名勁吸睛 新歌《Gimme Gimme》為入行逾7年的Anson Lo帶來多個「第一次」，除了化身「舞池藍戰士」、「Bling Bling銀王子」、「型爆Rapper」、「火紅Hot Guy」等11個造到，大騷麒麟臂，更將歌名投射在中環大廈頂樓的外牆上，他表示，「這首歌要營造大家在夜店跳舞的熱鬧氛圍，而Party一定要多人才好玩，所以今次邀請了很多舞蹈員一起跳舞，超級亢奮！就算導演叫Cut機，大家依然繼續跳舞，停不下來，可能我們太喜歡跳舞，總是忍不住隨著節奏搖擺，所以今次的拍攝經驗相當特別，自己也未曾拍過這類型的MV呢！」

12月出雙封面專輯 Anson Lo又預告將於12 月初推出首張個人大碟，說：「新碟跟演唱會同名叫《KINGDOM》，希望有氣勢磅礡的感覺，除了有《Gimme Gimme》外，當然有今年推出過3首單曲《Heartbreaker》、《你都有今日》與《Lemonade》。另外還有4首新歌，其中3首是跳唱歌，涵蓋了自己近期喜歡的R&B跳唱曲風；也有一首屬於自己招牌跳唱曲風。還有一首對我來說最特別、最有意義的新歌是我專誠送給神徒的歌曲，這首歌已籌備很久，一年多前已寫好歌詞，一直很想推出給大家聽，今次以實體碟模式送給大家，希望神徒們喜歡！」

新碟《KINGDOM》除了有「給神徒的情書」外，Anson Lo更悉心設計了雙封面，為神徒製造「雙重驚喜」！他說：「新碟的雙封面分別代表『舞台上的Anson Lo』與『私底下的Anson Lo』，兩個封面都別具意義，第一個封面包含整個演唱會『KINGDOM』的主題；第二個封面則比較私人、純粹一點的Anson Lo，不過兩個版本也跟演唱會一樣有埃及元素，例如以飾物搭配或整體感覺的呈現，也歡迎大家尋找我在新碟內為大家準備的小驚喜！」想跟Anson Lo齊齊開P，預習12月6日至10日跳爆亞博，各位「神徒BB」記得上各大音樂平台收聽《Gimme Gimme》；同時Loop爆新歌MV，欣賞「潮流教主」Anson Lo的百變造型，讓眼睛去Party！

