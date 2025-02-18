看我今天怎麼說｜家輝指鍾雪瑩是心機女 「金像影帝」睇好劉青雲

張家輝今晚(18日)出席電影《看我今天怎麼說》的首映禮，支持後輩鍾雪瑩。他透露，「因為早前在意大利影展上，邀請《填詞L》的鍾雪瑩和導演黃綺琳，去觀賞我齣電影《贖夢》，誰知她的《看我今天怎麼說》這麼快上畫，所以這次特意來支持她齣新戲。」家輝又笑稱：「阿雪城府深。」他還調侃：「阿雪是被唱歌耽誤的演員，我剛剛相反，我唱歌幾好。」他又在現場祝賀，「恭喜你，又在金馬獎拿到『最佳女主角獎』，厲害，其實阿雪的演出有特別個性。」

讚阿雪演技非一板一眼 談到兩人合作的可能性時，家輝表示：「如果有機會，希望能與阿雪演情侶，尤其是拍古裝劇的情侶，不過隨緣，無論甚麼題材都好。」家輝指，現在女演員比男演員更難走香港，但他喜愛鍾雪瑩演戲不會一板一眼，「阿雪演戲不是很循規蹈矩去演，演出很放得開，但她的年紀又不像，遲些更多歷練，她可能發揮得更好。」

至於會否為鍾雪瑩度身訂造一套電影兩人合演，「自己都未度身訂造，加上全球電影市道又這麼好，看看有沒有合作機會，或者其他導演拍攝，我們兩個人一起演。」傳媒提議兩人可以合作唱歌，或鍾雪瑩幫他的新戲創作主題曲，家輝說：「妳想唱歌還是幫我寫歌，可以想想，你寫詞！」鍾答：「我寫歌，我想電影主題曲。」家輝說則稱：「真是填詞？你真係填詞L！」

買定零食入場角逐《金像獎》 談到香港金像獎即將舉行，張家輝表示：「無論誰獲獎都值得鼓勵。」談到「最佳男主角」競爭激烈，家輝對其老友劉青雲百分百支持，又稱：「我認為有能者居之，如果佢真好演好，攞獎好應該，不能說他拿過就不給他，這樣很不公平。」角逐影后的鍾雪瑩則表示：「對於獲獎有信心，而且準備了大量零食，以防在頒獎頒獎禮上餓暈。」