加拿大R&B天王Drake,續2018年《Scorpion》後久未有新作推出,早前他公布了全新專輯《For All the Dogs》,會於9月22日發售,並為新專輯推出周邊 商品和tee恤。

Drake今日於IG宣布,《For All the Dogs》將延期推出,他解釋因正面臨]抉擇,他指因為有很多演出邀請要履行,因此阻礙他為專輯埋尾,他說:「是否應該完成剩下的演出邀約,才發佈新專輯,我欠你們太多回憶,但我會彌補的。《For All the Dogs》,10月6日,這樣才對。」

雖然《For All the Dogs》延期發布,但他與女歌手SZA首度合作的首支主打歌《Slime Yout Out》已經推出,Drake的樂迷可以聆聽止癮。至於《For All the Dogs》會否如期10月6日發布,不妨持續關注、拭目以待。