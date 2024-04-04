第一凶兆｜見證魔鬼666降世之謎 召集全港6月6日生日觀眾免費睇戲

經典電影《凶兆》(The Omen)面世近50年後開拍前傳《第一凶兆》(The First Omen)，故事講述一名年輕美國女子被派往羅馬教廷工作，卻遇上一股黑暗勢力，捲入惡魔轉世的恐怖陰謀。
全新創作的前傳《第一凶兆》追溯魔鬼降世的起點和因由，揭開魔鬼之母的真正身份。自《凶兆》把「666」邪惡恐怖感放大後，往後多齣著名恐怖電影也有出現這個數字。《第一凶兆》今日清明節(4月4日)在香港上映。電影講述魔鬼降世之時為6月6日6時正，電影公司特別於開畫日為全港所有6月6日出生的人士送上「驚」喜體驗，所有6月6日出生的人士，到戲院票房出示生日證明即可免費得到《第一凶兆》今天4月4日晚上6時至8時場次戲票一張。
666人士請注意：
- 開場時間為 2024年4月4日晚上6時至8時之間，各戲院時間有別，詳情請向個別戲院查詢。
- 戲院職員會要求於購票時及進場時出示有效的生日證明以作確認。
- 此優惠不適用於網上購票。
- 戲票數量有限，送完即止。
- 每位合資格人士只可兌換上述戲票一張。
- 戲票不得轉讓，亦不可兌換現金或退換。
- 相關戲院保留隨時更改或終止此優惠，以及修訂本條款及細則之權利而不作另行通知。如有任何爭議，相關戲院將保留最終決定權。
參加戲院包括：
百老匯 旺角
B+ Cinema apm
MOViE MOViE Pacific Place
百老匯戲院-嘉湖銀座
百老匯戲院-葵芳
百老匯戲院-荃灣
My Cinema Yoho Mall
PREMIERE ELEMENTS
嘉禾黃埔
the sky
嘉禾 V WALK
嘉禾 MegaBox
嘉禾 大埔
MCL 德福戲院
康怡戲院
MCL 新都城戲院
Star Cinema
Festival Grand Cinema
Movie Town
K11 Art House
MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院
MCL THE ONE
MCL Airside
Grand Windsor
MCL South Horizons
MCL Green Code
MCL Cheung Sha Wan
MCL Cyberport
MCL Citygate
MCL Amoy
凱都戲院
Cinema City 朗豪坊
Cinema City 柴灣
Cinema City The Metroplex
影藝戲院 青衣城
CGV Cinemas D2 Place
Lumen Cinema
Emperor Cinemas @Entertainment Building
Emperor Cinemas The LOHAS
Emperor Cinemas Times Square
Emperor Cinemas Plus+ Tai Wai
Emperor Cinemas (Lisboeta Macau)