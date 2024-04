第一凶兆｜見證魔鬼666降世之謎 召集全港6月6日生日觀眾免費睇戲

666人士請注意:

- 開場時間為 2024年4月4日晚上6時至8時之間,各戲院時間有別,詳情請向個別戲院查詢。

- 戲院職員會要求於購票時及進場時出示有效的生日證明以作確認。

- 此優惠不適用於網上購票。

- 戲票數量有限,送完即止。

- 每位合資格人士只可兌換上述戲票一張。

- 戲票不得轉讓,亦不可兌換現金或退換。

- 相關戲院保留隨時更改或終止此優惠,以及修訂本條款及細則之權利而不作另行通知。如有任何爭議,相關戲院將保留最終決定權。



參加戲院包括:



百老匯 旺角

B+ Cinema apm

MOViE MOViE Pacific Place

百老匯戲院-嘉湖銀座

百老匯戲院-葵芳

百老匯戲院-荃灣

My Cinema Yoho Mall

PREMIERE ELEMENTS

嘉禾黃埔

the sky

嘉禾 V WALK

嘉禾 MegaBox

嘉禾 大埔

MCL 德福戲院

康怡戲院

MCL 新都城戲院

Star Cinema

Festival Grand Cinema

Movie Town

K11 Art House

MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院

MCL THE ONE

MCL Airside

Grand Windsor

MCL South Horizons

MCL Green Code

MCL Cheung Sha Wan

MCL Cyberport

MCL Citygate

MCL Amoy

凱都戲院

Cinema City 朗豪坊

Cinema City 柴灣

Cinema City The Metroplex

影藝戲院 青衣城

CGV Cinemas D2 Place

Lumen Cinema

Emperor Cinemas @Entertainment Building

Emperor Cinemas The LOHAS

Emperor Cinemas Times Square

Emperor Cinemas Plus+ Tai Wai

Emperor Cinemas (Lisboeta Macau)