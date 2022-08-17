等到出血！第10套《恐懼鬥室》出年萬聖節面世

係呀，又係續集片消息！不過呢套，刺激得多。Lionsgate宣布最新一套《恐懼鬥室》電影，將會喺下年10月27日萬聖節檔期上映。

呢類玩橋段嘅作品，你都可以想像到……電影公司梗係逐少逐少滲啲料你知。所以片名係咩？冇講。會係衍生作品定係重返《恐懼鬥室》嘅血腥虐待式逃生遊戲？唔知。2樣已知嘅係映期，同埋會由《恐懼鬥室》第6及7集嘅Kevin Greutert再次執導。Kevin Greutert同時係前5套《恐懼鬥室》嘅剪片師，可以話係其中一位一手湊大呢條line嘅元老。

成本少效果大

2004年面世嘅《恐懼鬥室》絕對係廿一世紀以來其中一個影壇奇蹟，本來只係小本經營cult片，當年成本120萬美金，以港紙計一千萬唔夠，拍套港產片都好抿水。偏偏因為夠激夠癲挑戰（冇）人性極限，全球埋單收一億美金。之後梗係開續集，仲要係一年一套，拍足7集，剩係計效率都已經抵讚。《恐》第一集原創兼導演溫子仁(James Wan)亦因為呢套戲一嘢彈起，之後拍過《詭屋驚兇實錄》同《狂野時速7》都係水準之作，而家直情拍埋《水行俠》咯。

咁多套《恐》加埋十億美元票房，但係上年嘅《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》似乎口碑同票房都麻麻地，相信好大機會新嘅《恐懼鬥室》故事會跟返原裝設定。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載