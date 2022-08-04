答得快好世界｜叻哥宣布唔再做電視主持 72歲諗住創業搞新意思

陳百祥(叻哥)今日為節目《答得快 好世界》錄影，他表示今次是以《全港智叻星》嘉賓主持身份亮相。他指《運財智叻星》是向日本購入版權，如今是全新節目，所以需要改名。他又表明，今次是他最後一次擔任電視節目主持，日後不會再參與主持、電影及電視工作，坦言將要另覓人生目標。

72歲搵人生新目標

叻哥自言跟譚詠麟同年，現年72歲的他認為今次拍攝遊戲節目是一個很完美的回憶︰「《運財智叻星》喺95、96年推出，當年最高40幾點，平均30幾點，我話過要有人做到呢個收視，我先出嚟，點知等廿幾年都冇人破到紀錄。」他又提到因為《運財智叻星》的出現，才有曾志偉的《獎門人》系列，感覺像傳位予對方。他說︰「《運財智叻星》係我一生最有滿足感嘅節目，今次拍返節目係一個好嘅終結。電視平台我之後都唔再做，電影都唔會拍，當然可以做嘉賓。我都72歲，要創業，要搵另外一個目標。」