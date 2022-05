細龜黃一山移居內地19年 勸朋友搬大灣區：香港物價指數太高啦

黃一山

「細龜」黃一山喺90年代憑住電影《逃學威龍》及《九品芝麻官》而走紅,佢喺2003年開始轉戰內地市場,更一家四口搬往內地生活。細龜亦有入鄉隨俗喺抖音拍片,分享生活日常與內地網民互動,不時讚歎內地市場發展蓬勃!

近日細龜拍咗一條「齋噏」嘅片段,當中提到佢同一位香港演員朋友傾電話,朋友提及呢兩年都冇咩工作,一直都係靠食老本過生活,啲錢都使得七七八八,問佢有咩辦法。細龜就建議佢賣咗香港層樓,套現幾百萬,然後再舉家搬去大灣區住。原因係大灣區有啲樓好平,幾千蚊一平方,幾十萬可以買一百方,買又得租又得,租都係花你三幾千,其餘嘅錢就擺入銀行收息,一年呢就可能有三厘息,你500萬一年就會有15萬利息。而且內地洗費低,一個月萬幾蚊就夠晒。 不過朋友就話唔捨得香港嘅朋友、家人、同事及同學,細龜就話佢自己喺03年一家大細搬嚟內地住,行得走得食得瞓得,肥肥白白。又話「人到咗幾十歲,就應該開開心心準備迎接退休生活,仲要每個月為咗擔心開支,病都多啲啦。香港物價指數太高啦,所以喺香港隨時閒閒地要花幾萬蚊」及「捨得捨得,你唔捨又點會得呢!」。

網民留言話大讚佢醒目、有前瞻性,及話好多香港人而家都移居廣東,活得好似更輕鬆,但亦有網民話細龜冇講到內地生活嘅壞處,留言話「細龜,唔好亂教人啊」、「大灣區消費也不低了」、「宜家內地的物價都好高吖」及「上海封城你不說」等等。

黃一山微博

黃一山微博

This article originally appeared on 娛樂LOL at https://hk.news.yahoo.com/%E7%B4%B0%E9%BE%9C%E9%BB%83%E4%B8%80%E5%B1%B1%E7%A7%BB%E5%B1%85%E5%85%A7%E5%9C%B0-19-%E5%B9%B4-%E5%8B%B8%E6%9C%8B%E5%8F%8B%E6%90%AC%E5%A4%A7%E7%81%A3%E5%8D%80%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%96%8B%E5%BF%83%E7%94%9F%E6%B4%BB%EF%BC%9A%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%89%A9%E5%83%B9%E6%8C%87%E6%95%B8%E5%A4%AA%E9%AB%98%E5%95%A6-083457568.html