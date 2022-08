經典歌舞片《油脂》女主角奧莉花紐頓莊逝世 享年73歲

抗癌30年兩度復發

奧莉花紐頓莊於1992年首次患上乳癌,抗癌整整30年,期間兩度復發,她不僅積極對抗癌魔,也熱心公益,並創立同名基金會,致力於研究植物醫學以對抗癌症。早在90年代,甚至為了讓婦女更容易及更方便自行檢驗乳房,奧莉花紐頓莊還推出了「Olivia乳房自檢工具包」,呼籲女性重視患乳癌的風險。奧莉花紐頓莊與第二任丈夫John Easterling結婚至今14年,其夫向外證實愛妻死訊,在聲明上懇求大眾在這個非常艱難的時期,能夠尊重家人的隱私。

封澳洲國寶級女星

奧莉花紐頓莊出生在英國劍橋,5歲跟家人移民澳洲墨爾本,她的演藝事業從唱歌開始,14歲跟三名同班同學組成全女子合唱團Sol Four,1963年正式入行,而且歌而優則演,1978年夥拍尊特拉華特(John Travolta)合演《油脂》風靡全球,奠定了她的巨星地位,片中兩人合唱歌曲《You’re The One That I Want》同樣大受歡迎,同片還有多首經典,包括《Summer Night》及她的獨唱歌《Hopelessly Devoted to You》,此曲多年後再被彭羚翻唱成廣東歌《一世愛著你》。

奧莉花紐頓莊被視為澳洲國寶級女星,於70至80年代曾四度獲得格林美獎,而她的另一代表作歌曲《Physical》,今年在大熱劇《怪奇物語》(Stranger Things)第四季中出現,令歌曲再度大熱。