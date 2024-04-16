羅啟豪生日獲fans送上連串驚喜 巨型旗幟為新歌《相信 相信》造勢

羅啟豪月初迎來他的40歲生日，日前他的歌迷特意為他舉行生日會兼慶祝歌迷會成立一周年，特意在上環元創坊大搞兩場活動，日間有見面會，夜晚再舉行《相信 相信 40=1 音樂會》，兩個活動都吸引大批粉絲到場支持。 他的fans為了給偶像驚喜，特意請羅啟豪先到上層梯間接受傳媒訪問，當他與記者做完訪問之後，他向欄杆外一望，發現下層有近二百位豪殼(羅啟豪fans名稱)舉起一面8米X 8米印有《相信 相信》單曲封面的巨型旗幟，及歌迷會會色的氣球，畫面非常震撼。

二百位豪殼舉起一面8米X 8米印有《相信 相信》單曲封面的巨型旗幟。

啟豪收到這份禮物時，感到非常感動，且表示：「豪殼們真係對我好好、好有心！其實我一世人都無諗過有人會爲自己做咁多嘢！我知道歌迷會統籌同義工成日為我哋嘅活動預備好多嘢，而今次佢哋嘅主意又更上一層樓……同我一樣走咗上嚟三樓！」歌迷會亦請來周奕瑋擔任司儀，除了帶領大家玩遊戲，更教大家以日文向啟豪送上「夢想成真」及「生日快樂」的祝福。

見面會完結之後，便進入夜間音樂會環節，周奕瑋在音樂會開始前，先分享羅啟豪及歌迷會過去一年的成績，令人驚訝的是羅啟豪在過去一年內公開演唱過的138首歌曲，從來未有重複過。羅啟豪說︰「對自己一直有一個要求，就係希望帶新鮮感畀樂迷，所以盡量唔好重複自己唱過嘅歌。但係只係翻唱歌可以咁做，自己歌就真係要快啲出多啲可以咁！」 另外，啟豪亦分享歌迷會於同日推出創刊號的《豪吧放題》通訊，裡面包括活動花絮、意見箱等等、同埋一個叫「豪遊社區」的專欄，介紹與啟豪兒時有關或他近年認識的老店，希望透過專欄推動經濟，留住用心經營的店舖。