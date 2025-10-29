熱門搜尋:
娛樂
2025-10-29 15:15:00

美國隊長Chris Evans升格當父 女星妻Alba Baptista誕下一子

扮演Marvel超級英雄「美國隊長」的Chris Evans，近日迎來人生新篇章，據美國雜誌《Peoples》雜誌報，他和葡萄牙女星妻子Alba Baptista，於1024日迎來兩人的愛情結晶。

44歲的Chris Evans28歲的Alba Baptista，於20221月開始約會，並在同年11月正式對外確定戀愛關係。經過一年甜蜜愛情，於20239月步入婚姻殿堂。婚禮上，Chris EvansMarvel的夥伴包括「鋼鐵俠」Robert Downey Jr.及妻子Susan Downey、「雷神」Chris Hemsworth及妻子Elsa Pataky、「鷹眼」Jeremy Renner，以及Emily Blunt和丈夫John Krasinski等明星好友均到場祝賀，場面溫馨感人。

Chris Evans因在飾演美國隊長而受到全球影迷的喜愛，除了Marvel系列，他還在奉俊昊導演的電影《末世列車》(Snowpiercer)中展現不俗演技。Alba Baptista則憑藉Netflix影集《修女戰士》(Warrior Nun)在《哈里斯夫人去巴黎》(Mrs. Harris Goes to Paris)等影視作品而受到關注，她同時參與了對柬埔寨孤兒院的教育支持等人道活動，展現社會責任感。

