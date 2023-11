翻拍常盤貴子代表作《跟我說愛我》 鄭雨盛演聾啞畫家戀上申鉉彬

Disney+今年推出的原創韓劇成績不俗,繼《MOVING超異能族》之後,《惡中之惡》和《非法正義》也贏得口碑,而浪漫治癒韓劇《跟我說愛我》(Tell Me That You Love Me)將緊接於11月27日全球各地同時上架。

韓版《跟我說愛我》翻拍自當年高收視同名經典日劇,由常盤貴子夥豐川悅司合演,而新版由申鉉彬跟鄭雨盛擔任主角,講述鄭暮恩(申鉉彬 飾)因在片場第一天工作後便被辭退而正值失落時,命運卻使她遇上才華洋溢的聾啞畫家車振宇(鄭雨盛 飾)。隨著二人往後不斷的相遇相識,他們之間的關係變得逐漸緊密。兩個好像屬於不同世界的人,慢慢意識到愛情可以超越一切,可以不只於「言語」的方式表達,以心傾聽更能了解彼此的心意。