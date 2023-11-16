熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-16 13:00:31

翻拍常盤貴子代表作《跟我說愛我》 鄭雨盛演聾啞畫家戀上申鉉彬

分享：
全新浪漫治癒韓劇《跟我說愛我》將於11月27日Disney+獨家上線。

全新浪漫治癒韓劇《跟我說愛我》將於11月27日Disney+獨家上線。

Disney+今年推出的原創韓劇成績不俗，繼《MOVING超異能族》之後，《惡中之惡》和《非法正義》也贏得口碑，而浪漫治癒韓劇《跟我說愛我》（Tell Me That You Love Me）將緊接於11月27日全球各地同時上架。

韓版《跟我說愛我》翻拍自當年高收視同名經典日劇，由常盤貴子夥豐川悅司合演，而新版由申鉉彬跟鄭雨盛擔任主角，講述鄭暮恩(申鉉彬 飾)因在片場第一天工作後便被辭退而正值失落時，命運卻使她遇上才華洋溢的聾啞畫家車振宇(鄭雨盛 飾)。隨著二人往後不斷的相遇相識，他們之間的關係變得逐漸緊密。兩個好像屬於不同世界的人，慢慢意識到愛情可以超越一切，可以不只於「言語」的方式表達，以心傾聽更能了解彼此的心意。

 

Ad Block
韓版《跟我說愛我》翻拍自當年高收視同名經典日劇。

韓版《跟我說愛我》翻拍自當年高收視同名經典日劇。

《跟我說愛我》由時隔10年再次回歸電視劇，曾參演《The King：永遠的君主》（The King）、《獵戰》（Hunt）的韓國影帝級男神鄭雨盛飾演聾啞畫家車振宇；至於韓國電視劇節女子最優秀演技獎得主申鉉彬，曾參演《財閥家的小兒子》（Reborn Rich）、《妳的倒影》（Reflection of You），今次她飾演失敗落泊的演員鄭暮恩，該劇由《雲畫的月光》（Love in the Moonlight）編劇金敏貞撰寫劇本，曾執導《那年，我們的夏天》（Our Beloved Summer）的金允珍擔任導演。

原版《跟我說愛我》由常盤貴子夥拍豐川悅司。

原版《跟我說愛我》由常盤貴子夥拍豐川悅司。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受