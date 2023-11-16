翻拍常盤貴子代表作《跟我說愛我》 鄭雨盛演聾啞畫家戀上申鉉彬

Disney+今年推出的原創韓劇成績不俗，繼《MOVING超異能族》之後，《惡中之惡》和《非法正義》也贏得口碑，而浪漫治癒韓劇《跟我說愛我》（Tell Me That You Love Me）將緊接於11月27日全球各地同時上架。
韓版《跟我說愛我》翻拍自當年高收視同名經典日劇，由常盤貴子夥豐川悅司合演，而新版由申鉉彬跟鄭雨盛擔任主角，講述鄭暮恩(申鉉彬 飾)因在片場第一天工作後便被辭退而正值失落時，命運卻使她遇上才華洋溢的聾啞畫家車振宇(鄭雨盛 飾)。隨著二人往後不斷的相遇相識，他們之間的關係變得逐漸緊密。兩個好像屬於不同世界的人，慢慢意識到愛情可以超越一切，可以不只於「言語」的方式表達，以心傾聽更能了解彼此的心意。
《跟我說愛我》由時隔10年再次回歸電視劇，曾參演《The King：永遠的君主》（The King）、《獵戰》（Hunt）的韓國影帝級男神鄭雨盛飾演聾啞畫家車振宇；至於韓國電視劇節女子最優秀演技獎得主申鉉彬，曾參演《財閥家的小兒子》（Reborn Rich）、《妳的倒影》（Reflection of You），今次她飾演失敗落泊的演員鄭暮恩，該劇由《雲畫的月光》（Love in the Moonlight）編劇金敏貞撰寫劇本，曾執導《那年，我們的夏天》（Our Beloved Summer）的金允珍擔任導演。