聖地牙哥動漫展｜Marvel公布第5階段片單 《黑豹2》《I am Groot》預告公開 《夜魔俠》重啟 《美國隊長4》正式片名

縱然《雷神奇俠4:愛與雷霆》以及《Ms. Marvel》等作品口碑好壞參半,然而Marvel電影宇宙(MCU)當然繼續發展。每年在美國聖地牙哥舉行的動漫展(Comic-Con),Marvel都會有重要事項宣布,例如下一階段的新作、新角色,以至新加入的演員等等,今年也不例外,分別發布了《黑豹2》及《I am Groot》的首發預告片,以及確定《蟻俠3》為第5階段的首部作品等。

《蟻俠3》展開第5階段

Marvel Studio總裁Kevin Feige在今屆聖地牙哥動漫展上公布多部電影及劇集作品的資料,在完成第4階段之後,第5階段將由電影《蟻俠3》展開,而在首發的海報當中,可看到繼Thanos後的最大反派角色征服者康(Kang the Conqueror),於劇集《洛基》(Loki)之後再度現身。《蟻俠3》將於2023年2月上映,至於第5階段最後一部電影,則會是2024年7月上映的《雷霆部隊》(Thunderbolts),該作品可算是劇集《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)和電影《黑寡婦》的延續,由曾經擔任美國隊長的John Walker,以及黑寡婦妹妹Yelena Belova等成員組成。