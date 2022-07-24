聖地牙哥動漫展｜Marvel公布第5階段片單 《黑豹2》《I am Groot》預告公開 《夜魔俠》重啟 《美國隊長4》正式片名

Marvel Studio總裁Kevin Feige在聖地牙哥動漫展上公布多項消息。(美聯社)

縱然《雷神奇俠4：愛與雷霆》以及《Ms. Marvel》等作品口碑好壞參半，然而Marvel電影宇宙(MCU)當然繼續發展。每年在美國聖地牙哥舉行的動漫展(Comic-Con)，Marvel都會有重要事項宣布，例如下一階段的新作、新角色，以至新加入的演員等等，今年也不例外，分別發布了《黑豹2》及《I am Groot》的首發預告片，以及確定《蟻俠3》為第5階段的首部作品等。

Paul Rudd現身聖地牙哥動漫展宣傳《蟻俠3》。(美聯社)

《蟻俠3》展開第5階段 Marvel Studio總裁Kevin Feige在今屆聖地牙哥動漫展上公布多部電影及劇集作品的資料，在完成第4階段之後，第5階段將由電影《蟻俠3》展開，而在首發的海報當中，可看到繼Thanos後的最大反派角色征服者康(Kang the Conqueror)，於劇集《洛基》(Loki)之後再度現身。《蟻俠3》將於2023年2月上映，至於第5階段最後一部電影，則會是2024年7月上映的《雷霆部隊》(Thunderbolts)，該作品可算是劇集《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)和電影《黑寡婦》的延續，由曾經擔任美國隊長的John Walker，以及黑寡婦妹妹Yelena Belova等成員組成。

《黑豹3》帶出Namor及Ironheart 查特域克保斯曼於2020年離世，影迷哀悼之餘，亦不禁擔心《黑豹2》將如何發展。在今屆聖地牙哥動漫展中，Marvel公開首發預告片，終於可以推測到劇情走向。觀乎2分11秒的片段，估計瓦干達國王鐵查拉已經駕崩，由母后Ramonda執政，期間卻與亞特蘭提斯國發生衝突，從而帶出另一超級英雄角色「納摩」(Namor)。除此之外，早前已有報道指，少女超級英雄「鋼鐵心」(Ironheart)的Riri Williams亦會在《黑豹3》中登場，於預告片中也可看到鐵查拉妹妹Shuri為Riri Williams開發盔甲。《黑豹3》將於2022年11月9日上映。

老少咸宜的《I am Groot》 劇集《Ms. Marvel》無疑是以青少年觀眾為對象，將於2022年8月10日在串流平台Disney+上架的《I am Groot》，則肯定是老少咸宜的可愛之作。眾所周知，Groot是銀河守護隊一員，在新劇中他(牠？它？)作獨立發展，以外傳形式由5個原創短片組成，從預告片可見，Groot在某個星球歷險，遇上一班既可愛又勇悍的生物。一如以往，Groot繼續由《狂野時速》男星雲狄素聲演，然而對白依然只得一句「I am Groot」。

《夜魔俠》《美國隊長4》2024年春季面世 在《蜘蛛俠：不戰無歸》中，夜魔俠的出現，絕對是片中其中一個極大驚喜。及後，Marvel將Netflix製作的《夜魔俠》(Daredevil)、《傑西卡瓊斯》(Jessica Jones)、《鐵拳俠》(Iron Fist)、《盧克凱吉》(Luke Cage)及《制裁者》(The Punisher)重新收歸旗下，於Disney+上架。現在Marvel終於宣布重啟《夜魔俠》，劇名亦已命名為《Daredevil：Born Again》，預料會繼續由Charlie Cox主演，2024年春季上架。 另外，在《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)中正式接任美國隊長的Sam Wilson，將會擔正於2024年3月上映的新一集《美國隊長》，而該集的片名則為《Captain America：New World Order》，估計經典反派紅骷髏(Red Skull)及邪惡組織九頭蛇(HYDRA)將會回歸。

Marvel 電影宇宙第5階段作品： 《蟻俠3》2023年2月上映 《秘密入侵》(Secret Invasion) 2023年春季上架 《銀河守護隊3》2023年5月上映 《Echo》2023年夏季上架 《洛基2》2023年夏季上架 《The Marvels》2023年7月上映 《幽靈刺客》(Blade) 2023年11月上映 《鋼鐵心》(Ironheart) 2023年秋季上架 《Agatha Coven of Chaos》2023年冬季上架 《夜魔俠》(Daredevil：Born Again) 2024年春季上架 《美國隊長4》 2024年3月上映 《雷霆部隊》(Thunderbolts) 2024年7月上映