1994年發行的聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》,30年後今日依然是聖誕節必聽(播) 歌曲,亦令天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)封為「聖誕女王」。此曲每年為瑪麗收超過100萬美元版權費,加上天后超愛聖誕,每年例必外出瘋狂購物送給小朋友和親人。昨日,55歲瑪麗穿上紅色連身裙加白boot,以聖誕老人服飾到科羅拉多州的度假勝地瘋狂shopping。在保鑣陪同下,瑪麗風騷同傳媒揮手,再進入多間名店購物。剛完成小型聖誕騷的她,將會進行一連串的聖誕演出。