聲夢傳奇｜15位歌手再度聚首 下星期九展合體開騷

TVB選秀節目《聲夢傳奇》自 2021年開始第一季比賽,發掘了多位樂壇新星,除了冠軍炎明熹(Gigi)已獨當一面外,還有鍾柔美、姚焯菲、詹天文、冼靖峰、文凱婷、何晉樂、張馳豪、孫漢霖、潘靜文、林智樂、林君蓮、林沚羿、黃奕斌、蔡愷穎,而這15位新生代歌手入行貶眼已兩年多,不少粉絲們一直希望他們能合體再次開騷。近日,15位《聲夢》唱將宣布合體舉行演唱會,定在12月21日晚上於九展 Star Hall辦「星夢飛行 What We Become Live 2023」,這亦標誌《聲夢傳奇》由2021年4月10日首播至今已接近1000天,15 位歌手再度聚首,一起透過音樂探索自己和未來的模樣,勇敢面對未知的世界。