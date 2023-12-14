聲夢傳奇｜15位歌手再度聚首 下星期九展合體開騷

TVB選秀節目《聲夢傳奇》自 2021年開始第一季比賽，發掘了多位樂壇新星，除了冠軍炎明熹(Gigi)已獨當一面外，還有鍾柔美、姚焯菲、詹天文、冼靖峰、文凱婷、何晉樂、張馳豪、孫漢霖、潘靜文、林智樂、林君蓮、林沚羿、黃奕斌、蔡愷穎，而這15位新生代歌手入行貶眼已兩年多，不少粉絲們一直希望他們能合體再次開騷。近日，15位《聲夢》唱將宣布合體舉行演唱會，定在12月21日晚上於九展 Star Hall辦「星夢飛行 What We Become Live 2023」，這亦標誌《聲夢傳奇》由2021年4月10日首播至今已接近1000天，15 位歌手再度聚首，一起透過音樂探索自己和未來的模樣，勇敢面對未知的世界。

今次演唱會海報設計破格兼有趣，大會先問歌手們如果各自也是一片拼圖，他們會選擇甚麼形狀來代表自己，當中有些揀四方形、圓形、星形，甚至乎是超乎想像的形狀，插畫師便根據他們提供的答案畫出圖像，然後拼在一起成為海報主畫面，但亦可獨立去欣賞每一個畫像，從而了解各人對自己的想法。因為15人各有各忙，所以他們非常珍惜這次演唱會能夠令大家聚首一堂的機會，而音樂總監、排舞師和服裝設計師也將施展渾身解數，務求帶給入場觀眾一個充滿聲、色、藝的精彩晚上，而是次演唱會票價分為HK$980、$780、$580三種，門票已公開發售。