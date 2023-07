職業特工隊7｜湯告魯斯跨越四大城市謝票 親切與粉絲握手合照

觀眾興奮尖叫

湯告魯斯日前在社交平台上載了一段短片,記錄了他與導演Christopher McQuarrie親身謝票的情景。片中的靚佬湯走訪了多倫多(Toronto)、華盛頓(Washington DC)、亞特蘭大(Atlanta)、和邁阿密(Miami)共4個城市的戲院,並在邁阿密(Miami)一間戲院現真身,「Four cities. Four screenings. We had so much fun at the first fan screenings for Mission: Impossible! Thank you to everyone who came out.(4個城市,4場首映,我們很開心出席《職業特工隊:死亡清算 上集》粉絲場,謝謝每位入場觀眾)。」從短片所見,湯告魯斯驚喜現身,引來觀眾歡呼尖叫,湯告魯斯表現非常親民,走到觀眾席與熱情的粉絲們握手合照。不少網民大讚湯告魯斯親民又貼地,但亦有指他與戲中的型爆look有落差。