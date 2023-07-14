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娛樂
2023-07-14 09:26:04

職業特工隊7｜湯告魯斯跨越四大城市謝票 親切與粉絲握手合照

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湯告魯斯走訪四個城市親身謝票。(截圖)

湯告魯斯走訪四個城市親身謝票。(截圖)

由荷李活型男湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《職業特工隊：死亡清算 上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）現正上映，靚佬湯騎著電單車跳崖或火車逐個車卡跳崖的驚險場面，觀眾睇到目瞪口呆，電影在爛番茄奪得99%的專業評分。電影雖然獲好評，但隨著串流平台普及化，加上3年疫情，觀眾入戲院的意欲大不如前，有時得靠明星魅力，香港睇戲不時有演員和導演走進戲院謝票，原來連巨星級的靚佬湯都會親身謝票。

湯告魯斯親切與觀眾合照。 湯告魯斯親切地與觀眾合照，來者不拒。 湯告魯斯簽海報送給觀眾。(截圖) 湯告魯斯親切地與觀眾合照，來者不拒。(截圖) 湯告魯斯親切地與觀眾握手。(截圖) 觀眾們興奮地圍著湯告魯斯自拍。(截圖) 湯告魯斯與導演Christopher McQuarrie多次合作，默契十足。 湯告魯斯堅持親身上陣應付危險動作場面。

觀眾興奮尖叫

湯告魯斯日前在社交平台上載了一段短片，記錄了他與導演Christopher McQuarrie親身謝票的情景。片中的靚佬湯走訪了多倫多(Toronto)、華盛頓(Washington DC)、亞特蘭大(Atlanta)、和邁阿密(Miami)共4個城市的戲院，並在邁阿密(Miami)一間戲院現真身，「Four cities. Four screenings. We had so much fun at the first fan screenings for Mission: Impossible! Thank you to everyone who came out.(4個城市，4場首映，我們很開心出席《職業特工隊：死亡清算 上集》粉絲場，謝謝每位入場觀眾)。」從短片所見，湯告魯斯驚喜現身，引來觀眾歡呼尖叫，湯告魯斯表現非常親民，走到觀眾席與熱情的粉絲們握手合照。不少網民大讚湯告魯斯親民又貼地，但亦有指他與戲中的型爆look有落差。

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