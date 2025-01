現年45歲的胡杏兒近年主攻內地市場,經常北上吸人仔,賺到盤滿缽滿,但一有時間,她必定會立即回港陪三個兒子。近日一家五口去完旅行後,胡杏兒就要立即飛到北京開工,而每次胡杏兒公幹,都是由老公李乘德(Philip) 負責湊仔重任。日前,Philip就嫌油漆收費太貴,親自落場油牆。

胡杏兒老公Philip日前就在IG限時動態出post ,相中見他穿上白色長外套西白色Cap帽,地上鋪滿報紙,並拎住油掃親自在牆上進行油漆,他留言寫道:「Me:"Sorry painting these few walls is HOW MUCH?Handyman "it's $$XXXXX" Me:"Wow ok no worries, I'll do it myself"」原來Philip 嫌油漆師傅開價五位數字太貴,於是決定親自落手處理,果然知慳識儉。