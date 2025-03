舒淇隔空放閃賀老公 馮德倫動漫企劃面世獲容祖兒Edison鄭志剛「加潮」

Stephen馮德倫昨天現身亞洲國際覽館國際潮人盛事ComplexCon,為他的全新動漫IP「BUCKET MAN」主持發布,同場還宣布首個企劃、跟「香港figure教父」劉建文(Michael Lau)聯乘figure面世。在Stephen創作的全新短片《老馮日常》中曾被Michael Lau嘲笑「唔夠潮」,Stephen昨天以潮人身份擠身ComplexCon,更吸引一眾城中藝術家與潮人到賀,陳冠希、美國視覺藝術家Daniel Arsham、鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵、MIRROR成員Lokman、Anson Kong、Alton與Frankie等,難怪Stephen不禁在IG感言呼應:「Thank you all for visiting the BUCKET MAN booth!感謝你們來幫我加潮!」而太太舒淇亦於IG連出兩post大力祝賀,其中一個放有Stephen在ComplexCon的攤位照片,攤位內放滿今次主題的紅色膠桶與全新figure,她更寫道:「這是……裝置藝術?行為藝術?or 變身術?」二人隔空放閃。