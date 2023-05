花月殺手｜演出大導演馬田史高西斯新作 里安納度居然要求改劇本？

里安納度叫導演改劇本

《花月殺手》改編自David Grann 2017年小說《 Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI》,小說以探長視角講述美國俄克拉荷馬州多宗原住民離奇被殺案,探長奉命到當地查案,掀扯出白人為財、執政人員權力腐敗等惡行。

男主角里安納度原本飾演探長Tom White,不過佢第一次睇完劇本之後,同導演馬田史高西斯建議大改 - 與其著重查案過程,故事中有關原住民嘅文化、白人為咗奪得油量豐富嘅土地反映出無止盡貪念、道德淪亡等陰暗面更值得發掘。