花月殺手｜演出大導演馬田史高西斯新作 里安納度居然要求改劇本？

金像大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導新作《花月殺手》將於20日於康城舉行全球首映。電影剛剛推出初版預告片，描寫20年代美國西部故事，由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與羅拔狄尼路（Robert De Niro）主演，組合令人超期待！
里安納度叫導演改劇本
《花月殺手》改編自David Grann 2017年小說《 Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI》，小說以探長視角講述美國俄克拉荷馬州多宗原住民離奇被殺案，探長奉命到當地查案，掀扯出白人為財、執政人員權力腐敗等惡行。
男主角里安納度原本飾演探長Tom White，不過佢第一次睇完劇本之後，同導演馬田史高西斯建議大改 － 與其著重查案過程，故事中有關原住民嘅文化、白人為咗奪得油量豐富嘅土地反映出無止盡貪念、道德淪亡等陰暗面更值得發掘。
演探長變財閥
難得David Grann一聽就同意里安納度嘅建議。劇本重新編寫後，里安納度改為飾演財閥William Hale(羅拔狄尼路 飾演）嘅姪子Ernest，而探長一角則改由Jesse Plemons飾演。憑Certain Woman嶄露頭角嘅Lily Gladstone則飾演里安納度原住民妻子Mollie，憑《鯨》成為奧斯卡影帝嘅Brendan Fraser則飾演律師Hamilton。
故事主線將著墨於Ernest身上，隨住故事發展逐步透露真兇，到底Ernest受叔父操控利用原住民Mollie嘅關係掠奪油田，還是Ernest只為錢財而與Mollie結婚？人前人後愛妻模樣，孰真孰假？《花田殺手》掀開人性黑暗面。
原文刊登於 電影LOL