英國電影學院獎︱《奧本海默》奪最佳電影等7項大獎 《Barbie芭比》5提名全食白果(附完整得獎名單)

「第77屆英國電影學院獎」得獎名單:

最佳影片:《奧本海默》(Oppenheimer)

最佳導演:基斯杜化路蘭/《奧本海默》

最佳男主角:施利安梅菲/《奧本海默》

最佳女主角:愛瑪史東/《可憐的東西》(Poor Things)

最佳男配角:羅拔唐尼/《奧本海默》

最佳女配角:Mary Lamb/《滯留生》

新星獎:Mia McKenna-Bruce

最佳原創劇本:《墮下的對證》(Anatomie d'une chute)

最佳改編劇本:《美式小說》(American Fiction)

最佳動畫片:《蒼鷺與少年》(The Boy and the Heron)

最佳紀錄片:《馬里烏波爾的20天》(20 Days in Mariupol)

最佳外語片:《特權樂園》(:The Zone of Interest)

最佳選角:《滯留生》(The Holdovers)

最佳攝影:《奧本海默》

最佳服裝設計:《可憐的東西》

最佳剪輯:《奧本海默》

最佳妝髮:《可憐的東西》

最佳原創音樂:《奧本海默》

最佳藝術指導:《可憐的東西》

最佳音效:《夢想集中營》

最佳視覺效果:《可憐的東西》

最佳英國電影:《特權樂園》

最佳英國動畫短片:《CRAB DAY》

最佳英國短片:《Jellyfish and Lobster》