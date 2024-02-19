英國電影學院獎︱《奧本海默》奪最佳電影等7項大獎 《Barbie芭比》5提名全食白果(附完整得獎名單)

由導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的《奧本海默》，於今早舉行的「英國電影學院獎(BAFTA)」上奪最佳影片、導演和其他5項大獎，這是路蘭首次獲得「英國電影學院獎」最佳影片獎，他對此表示：「非常榮幸。」此外，羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)憑藉在《奧本海默》中的表現，獲得「最佳男配角獎」。他之前已經在《金球獎》上獲得這個獎項，現在於「英國電影學院獎」再度獲獎，有份角逐《奧斯卡》最佳男配角的他，勢必成為大熱門。

飾演原子彈之父奧本海默的愛爾蘭演員施利安梅菲(Cillian Murphy)，則奪最佳男主角，電影亦囊括最佳剪接、最佳攝影及最佳原創配樂獎。女導演姬蒂嘉域憑《Barbie芭比》於頒獎禮上獲得5項提名，雖然女主角瑪歌羅比(Margot Robbie)有陪同她出席，可否未能獲得任何獎項。

羅拔唐尼在妻子Susan Downey陪同下贏得最佳男配角。