英國電影學院獎︱《奧本海默》奪最佳電影等7項大獎 《Barbie芭比》5提名全食白果(附完整得獎名單)

由導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的《奧本海默》，於今早舉行的「英國電影學院獎(BAFTA)」上奪最佳影片、導演和其他5項大獎，這是路蘭首次獲得「英國電影學院獎」最佳影片獎，他對此表示：「非常榮幸。」此外，羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)憑藉在《奧本海默》中的表現，獲得「最佳男配角獎」。他之前已經在《金球獎》上獲得這個獎項，現在於「英國電影學院獎」再度獲獎，有份角逐《奧斯卡》最佳男配角的他，勢必成為大熱門。
飾演原子彈之父奧本海默的愛爾蘭演員施利安梅菲(Cillian Murphy)，則奪最佳男主角，電影亦囊括最佳剪接、最佳攝影及最佳原創配樂獎。女導演姬蒂嘉域憑《Barbie芭比》於頒獎禮上獲得5項提名，雖然女主角瑪歌羅比(Margot Robbie)有陪同她出席，可否未能獲得任何獎項。
「第77屆英國電影學院獎」得獎名單：
最佳影片：《奧本海默》(Oppenheimer)
最佳導演：基斯杜化路蘭/《奧本海默》
最佳男主角：施利安梅菲/《奧本海默》
最佳女主角：愛瑪史東/《可憐的東西》(Poor Things)
最佳男配角：羅拔唐尼/《奧本海默》
最佳女配角：Mary Lamb/《滯留生》
新星獎：Mia McKenna-Bruce
最佳原創劇本：《墮下的對證》(Anatomie d'une chute)
最佳改編劇本：《美式小說》(American Fiction)
最佳動畫片：《蒼鷺與少年》(The Boy and the Heron)
最佳紀錄片：《馬里烏波爾的20天》(20 Days in Mariupol)
最佳外語片：《特權樂園》(：The Zone of Interest)
最佳選角：《滯留生》(The Holdovers)
最佳攝影：《奧本海默》
最佳服裝設計：《可憐的東西》
最佳剪輯：《奧本海默》
最佳妝髮：《可憐的東西》
最佳原創音樂：《奧本海默》
最佳藝術指導：《可憐的東西》
最佳音效：《夢想集中營》
最佳視覺效果：《可憐的東西》
最佳英國電影：《特權樂園》
最佳英國動畫短片：《CRAB DAY》
最佳英國短片：《Jellyfish and Lobster》