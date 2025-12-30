熱門搜尋:
娛樂
2025-12-30 00:00:00

萬千星輝頒獎典禮2025｜佘詩曼宣萱等爭視后 黃宗澤陳展鵬郭晉安等角逐視帝

佘詩曼(阿佘)憑新劇《新聞女王2》飾演Man姐一角再創事業高峰。

萬千星輝頒獎典禮2025公布入圍名單，最佳男主角、最佳女主角、最佳劇集及最佳綜藝節目等獎座，成為大家討論熱話。

炎明熹憑《最動人一次》入圍電視歌曲獎。

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳劇集提名名單

  • 《奔跑吧！勇敢的女人們》
  • 《痞子無間道》
  • 《奪命提示》
  • 《刑偵12》
  • 《執法者們》
  • 《麻雀樂團》
  • 《俠醫》
  • 《巨塔之后》
  • 《金式森林》
  • 《新聞女王2》

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳綜藝節目提名名單

  • 《中年好聲音3》
  • 《直播靈接觸》
  • 《今晚乜都拗》
  • 《一日打工限定》
  • 《女神配對計劃》
  • 《聲秀》
  • 《在我心中，你是獨一無二》
  • 《剪裁魔法師2》
  • 《攻你上大學》
  • 《芷珊再約王嘉爾》
《新聞女王2》佘詩曼 《麻雀樂團》姜大衞 《刑偵12》林保怡、張振朗。 《金式森林》陳曉華

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主角提名名單

  • 《痞子無間道》    周嘉洛
  • 《奪命提示》    陳山聰
  • 《奪命提示》     張振朗
  • 《刑偵12》    林保怡
  • 《執法者們》    馬國明
  • 《俠醫》    陳   豪
  • 《巨塔之后》    陳展鵬
  • 《金式森林》    郭晉安
  • 《金式森林》   羅子溢
  • 《新聞女王2》    黃宗澤

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主角提名名單

  • 《奔跑吧！勇敢的女人們》    吳若希
  • 《奪命提示》    劉佩玥
  • 《刑偵12》    傅嘉莉
  • 《執法者們》    蔡   潔
  • 《俠醫》    張曦雯
  • 《巨塔之后》    宣   萱
  • 《巨塔之后》    陳   煒
  • 《金式森林》    陳曉華
  • 《新聞女王2》    佘詩曼
  • 《新聞女王2》     李施嬅

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳資訊及專題節目提名名單

  • 《東張西望》
  • 《美食新聞報道》
  • 《江湖見》
  • 《香港系列之原味道》
  • 《Grand住去利物浦》
  • 《真相猜·情·尋》
  • 《盲盒鐵路遊》
  • 《空運世一》
  • 《無窮之路V—智行無疆》
  • 《帶阿姐看世界》

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主持提名名單

  • 區永權
  • 鄭衍峰
  • C君
  • 錢嘉樂
  • 許文軒
  • 洪永城
  • 林盛斌（Bob）
  • 森美
  • 梁思浩
  • 陸浩明

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主持提名名單

  • 陳貝兒
  • 陳庭欣
  • 陳懿德
  • 車婉婉
  • 朱凱婷
  • 何沛珈
  • 黎芷珊
  • 麥美恩
  • 戴祖儀
  • 汪明荃

萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步男藝員提名名單

  • 陳浚霆
  • 張馳豪
  • 馮皓揚
  • 何晉樂（Rock）
  • 林正峰
  • 吳業坤
  • 冼靖峰
  • 涂毓麟
  • 曾展望
  • 黃庭鋒

萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步女藝員提名名單

  • 陳楨怡
  • 何沛珈
  • 關嘉敏
  • 林秀怡    
  • 李芷晴
  • 梁凱晴
  • 倪嘉雯
  • 戴祖儀
  • 王嘉慧
  • 葉蒨文    

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳電視歌曲提名名單

  • 奪命提示：一切豁開--吳業坤
  • 刑偵12：我和我們--林保怡/張振朗/吳業坤/黎澤恩/吳若希/戴祖儀/梁宸語/何吉賽爾
  • 執法者們：不想將你放下--Supper Moment
  • 藏海傳：日光之下--張與辰
  • 俠醫：最好的信念--古巨基
  • 巨塔之后：序章‧結局--詹天文
  • 金式森林：金式森林--張馳豪
  • 金式森林：還剩一件未做的事--吳業坤
  • 新聞女王2：Seeds of truth--詹天文
  • 女神配對計劃：女神戀愛惱--戴祖儀

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男新人提名名單

  • 馮皓揚
  • 何晉樂Rock
  • 林智樂
  • 劉洋
  • 曾錦燊

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女新人提名名單

  • 陳若思
  • 莊子璇
  • 倪嘉雯
  • 姚焯菲
  • 詹天文

