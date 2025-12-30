萬千星輝頒獎典禮2025｜佘詩曼宣萱等爭視后 黃宗澤陳展鵬郭晉安等角逐視帝

萬千星輝頒獎典禮2025公布入圍名單，最佳男主角、最佳女主角、最佳劇集及最佳綜藝節目等獎座，成為大家討論熱話。
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳劇集提名名單
- 《奔跑吧！勇敢的女人們》
- 《痞子無間道》
- 《奪命提示》
- 《刑偵12》
- 《執法者們》
- 《麻雀樂團》
- 《俠醫》
- 《巨塔之后》
- 《金式森林》
- 《新聞女王2》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳綜藝節目提名名單
- 《中年好聲音3》
- 《直播靈接觸》
- 《今晚乜都拗》
- 《一日打工限定》
- 《女神配對計劃》
- 《聲秀》
- 《在我心中，你是獨一無二》
- 《剪裁魔法師2》
- 《攻你上大學》
- 《芷珊再約王嘉爾》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主角提名名單
- 《痞子無間道》 周嘉洛
- 《奪命提示》 陳山聰
- 《奪命提示》 張振朗
- 《刑偵12》 林保怡
- 《執法者們》 馬國明
- 《俠醫》 陳 豪
- 《巨塔之后》 陳展鵬
- 《金式森林》 郭晉安
- 《金式森林》 羅子溢
- 《新聞女王2》 黃宗澤
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主角提名名單
- 《奔跑吧！勇敢的女人們》 吳若希
- 《奪命提示》 劉佩玥
- 《刑偵12》 傅嘉莉
- 《執法者們》 蔡 潔
- 《俠醫》 張曦雯
- 《巨塔之后》 宣 萱
- 《巨塔之后》 陳 煒
- 《金式森林》 陳曉華
- 《新聞女王2》 佘詩曼
- 《新聞女王2》 李施嬅
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳資訊及專題節目提名名單
- 《東張西望》
- 《美食新聞報道》
- 《江湖見》
- 《香港系列之原味道》
- 《Grand住去利物浦》
- 《真相猜·情·尋》
- 《盲盒鐵路遊》
- 《空運世一》
- 《無窮之路V—智行無疆》
- 《帶阿姐看世界》
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主持提名名單
- 區永權
- 鄭衍峰
- C君
- 錢嘉樂
- 許文軒
- 洪永城
- 林盛斌（Bob）
- 森美
- 梁思浩
- 陸浩明
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主持提名名單
- 陳貝兒
- 陳庭欣
- 陳懿德
- 車婉婉
- 朱凱婷
- 何沛珈
- 黎芷珊
- 麥美恩
- 戴祖儀
- 汪明荃
萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步男藝員提名名單
- 陳浚霆
- 張馳豪
- 馮皓揚
- 何晉樂（Rock）
- 林正峰
- 吳業坤
- 冼靖峰
- 涂毓麟
- 曾展望
- 黃庭鋒
萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步女藝員提名名單
- 陳楨怡
- 何沛珈
- 關嘉敏
- 林秀怡
- 李芷晴
- 梁凱晴
- 倪嘉雯
- 戴祖儀
- 王嘉慧
- 葉蒨文
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳電視歌曲提名名單
- 奪命提示：一切豁開--吳業坤
- 刑偵12：我和我們--林保怡/張振朗/吳業坤/黎澤恩/吳若希/戴祖儀/梁宸語/何吉賽爾
- 執法者們：不想將你放下--Supper Moment
- 藏海傳：日光之下--張與辰
- 俠醫：最好的信念--古巨基
- 巨塔之后：序章‧結局--詹天文
- 金式森林：金式森林--張馳豪
- 金式森林：還剩一件未做的事--吳業坤
- 新聞女王2：Seeds of truth--詹天文
- 女神配對計劃：女神戀愛惱--戴祖儀
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男新人提名名單
- 馮皓揚
- 何晉樂Rock
- 林智樂
- 劉洋
- 曾錦燊
萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女新人提名名單
- 陳若思
- 莊子璇
- 倪嘉雯
- 姚焯菲
- 詹天文