娛樂
2025-12-25 12:30:00

葉蒨文曾展望隔住口罩錫錫 相約《女神配對計劃》CP交換聖誕禮物

曾展望與葉蒨文隔住口罩錫錫。

《女神配對計劃》成巧撮合曾展望（GM）、葉蒨文（Sophie）和羅毓儀、林俊其以及梁敏巧、劉啟進（Matt），而關嘉敏與黃家俊（Matthew）亦正在了解中。早前幾位女神表示聖誕會相約聚會，昨日（24日）平安夜，幾對CP連監製、導演一齊開P，羅毓儀與林俊其以情侶裝示人，生病的GM與Sophie亦有到場。

《女神配對計劃》幾對CP相約交換聖誕禮物。 林俊其與羅毓儀情侶LOOK出席活動。 林俊其與羅毓儀情侶LOOK出席活動。 梁敏巧與Matt不忘放閃。

林俊其抽中「尊嚴」

眾人準備200元的禮物，而Matthew的禮物就被人嫌棄，因為他買了一對裝鹽、胡椒的樽仔，由於體積細，開口位置又大，遭大家恥笑「尊嚴」一倒就無，而該份禮物就由林俊其抽到，林俊其就非常厚道表示很想要。至於Matthew則抽到Maggie數個Q版港式零食鎖匙搶，他就嫌棄Maggie的禮物沒用。

關嘉敏就準備了湯包及100個一元，由Matt抽中，當他看到有100個一蚊時，令他大感無奈又好笑。Sophie的禮物最多人爭住玩，因為她買了4個恐龍頭手套，眾人都拿上手玩過不停。

Matthew嫌棄梁敏巧的鎖匙扣。 林俊其非常有厚道，表示自己幾喜歡Matthew的禮物。 林俊其非常有厚道，表示自己幾喜歡Matthew的禮物。 林俊其非常有厚道，表示自己幾喜歡Matthew的禮物。 眾人以畫鬼腳的形式進行抽禮物。 導演準備了一些特色襪。 羅毓儀準備了潮物公仔。 羅毓儀準備了潮物公仔。 Sophie的手套幾多人爭住玩。 Sophie的手套幾多人爭住玩。 Matt抽到100個一蚊及湯包。 Matt抽到100個一蚊及湯包。 關嘉敏表示自己親自去銀行換。

隔住口罩錫錫

不過，最令人期待的畫面莫過於監製送出的有色潤唇膏，因為抽中的人需要即刻使用並親吻一個人，抽中的人是GM，於是他就塗在口罩，再跟Sophie錫錫，令網民隨即瘋狂派心心。GM錫了一之後，眾人表示看不到，於是再錫一次，Sophie亦把頭靠近鏡頭，讓大家看到她口罩上有GM的唇印。

GM抽到有色潤唇膏，於是按照指示使用再親吻Sophie。 GM抽到有色潤唇膏，於是按照指示使用再親吻Sophie。 GM抽到有色潤唇膏，於是按照指示使用再親吻Sophie。 GM抽到有色潤唇膏，於是按照指示使用再親吻Sophie。 GM抽到有色潤唇膏，於是按照指示使用再親吻Sophie。 GM抽到有色潤唇膏，於是按照指示使用再親吻Sophie。 Sophie展示GM的唇印。

