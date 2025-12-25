葉蒨文曾展望隔住口罩錫錫 相約《女神配對計劃》CP交換聖誕禮物

《女神配對計劃》成巧撮合曾展望（GM）、葉蒨文（Sophie）和羅毓儀、林俊其以及梁敏巧、劉啟進（Matt），而關嘉敏與黃家俊（Matthew）亦正在了解中。早前幾位女神表示聖誕會相約聚會，昨日（24日）平安夜，幾對CP連監製、導演一齊開P，羅毓儀與林俊其以情侶裝示人，生病的GM與Sophie亦有到場。

林俊其抽中「尊嚴」

眾人準備200元的禮物，而Matthew的禮物就被人嫌棄，因為他買了一對裝鹽、胡椒的樽仔，由於體積細，開口位置又大，遭大家恥笑「尊嚴」一倒就無，而該份禮物就由林俊其抽到，林俊其就非常厚道表示很想要。至於Matthew則抽到Maggie數個Q版港式零食鎖匙搶，他就嫌棄Maggie的禮物沒用。

關嘉敏就準備了湯包及100個一元，由Matt抽中，當他看到有100個一蚊時，令他大感無奈又好笑。Sophie的禮物最多人爭住玩，因為她買了4個恐龍頭手套，眾人都拿上手玩過不停。