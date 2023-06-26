蔡健雅等足9年終圓紅館夢 驚喜以廣東話唱《明年今日》

台灣金曲歌后蔡健雅(Tanya)濶別香港舞台9年，昨晚(25日)首度於紅館舉行個人演唱會《Let’s Depart!給世界最悠長的吻》2023巡迴演唱會香港站，Tanya原於 9年首踏紅館，惟因病忍痛取消，她形容似「天開了一個玩笑」，今次終圓紅館夢，她感觸表示「等了好久好久。」Tanya很重視能與香港粉絲見面的機會，驚喜獻唱Billie Eilish的人氣歌《Bad Guy》，後半段更加上中文歌詞改編為《天使與魔鬼的對話》，演唱會尾聲，她更特以廣東話唱《明年今日》，並向觀眾送上大心，為演唱會畫上囻滿句號。

Tanya以一身露肩紫綠色漸變露肩晚裝，配飄逸披肩仙氣登場，一連唱出《Bluebirds》、《失語者》及《Break Down》後，以廣東話跟觀眾打招呼，開心高呼：「我終於飛到紅館啦！Oh my god！請鼓掌！」她再以普通話表示9年前的今天(26日)本是她首次紅館演出，但因身體問題而取消，「一等就9年，很難形容感受，等了很久很久，終於站這舞台！」

Tanya續稱，這9年間有許多改變，問觀眾有否粉絲結婚生子，或是跟她一樣單身，她笑言：「沒有結婚生小孩的嗎？其他都單身嗎？跟我一樣，沒事。」她自言這9年學識種花、養貓、烤甜點、針織、後空翻，觀眾聞言即叫她打後空翻，Tanya幽默回應，「放心，這些我今晚都不打算表演。」她表示創作歌手不會跳舞，以音樂送上很棒的演唱會，並呼籲大家為樂手們大力鼓掌。