蔡健雅等足9年終圓紅館夢 驚喜以廣東話唱《明年今日》

Tanya以一身露肩紫綠色漸變露肩晚裝,配飄逸披肩仙氣登場,一連唱出《Bluebirds》、《失語者》及《Break Down》後,以廣東話跟觀眾打招呼,開心高呼:「我終於飛到紅館啦!Oh my god!請鼓掌!」她再以普通話表示9年前的今天(26日)本是她首次紅館演出,但因身體問題而取消,「一等就9年,很難形容感受,等了很久很久,終於站這舞台!」

演唱會中段,Tanya終於唱到人氣歌曲《雙棲動物》,觀眾打開手機閃光燈,以一片燈海支持。及後Tanya唱出最愛歌曲《拋物線》及《Letting Go》等8首情歌,繼而唱《破格》後,換上全黑晚禮服演唱美國小天后Billie Eilish的人氣歌《Bad Guy》,後半段更以中文歌詞改編為《天使與魔鬼的對話》,其後她唱出《被馴服的象》及《別找我麻煩》及《You are my sunshine》,同時在大熒幕上投射觀眾反應,連鄭中基及岑寧兒都有入鏡,岑寧兒興奮地舉手歡呼,此後唱出搖滾版《思念是一種病》及《Easy come easy go》,全場氣氛高漲,當她唱《Beautiful Love》時,不時將咪遞向觀眾,全場立即和唱,場面感人。演唱會尾聲,Tanya《十年》時,突然以廣東話唱《明年今日》,全場歡呼尖叫。最後她以《我要給世界最悠長的濕吻》和《Chaser》結束演唱會。