薛家燕重提購入縮水舖事件 倒蝕80萬依然開心

薛家燕日前邀鍾慧冰做訪問，冰姐透露和家燕姐已廿多年沒坐在一起聊天，對上一次是兩人誤買「縮水舖」事件，家燕姐苦笑稱：「廿幾年前我哋曾經共度患難，我買咗百幾萬，完全開唔到舖，話有百幾呎，但中間有條柱，賣返出去十二萬，嗰時有百幾人『中招』，好大新聞，我仲去咗港督府請願。」冰姐即謂：「我慘過你，除咗縮水舖，仲買咗縮水樓。」

薛家 燕被游說購入死場 翻看資料，家燕姐於92年至93年期間在藝人麥翠嫻與丈夫龔汝華極力游說之下，以一百一十萬購入佐敦廣場兩個鋪位，吳麗珠、楊寶玲等多位藝人亦有購入樓花。唯當年不少人收到鋪後，發現嚴重縮水三至七成，令不少人做不到生意，最終物業淪為死場。當時一眾業主因為負擔不了管理費用，最終物業斷水斷電，最後淪為露宿者及道友的集中地。事件周旋近18年，家燕姐以13萬8千元出售，而麥翠嫻丈夫亦因此事而申請破產。

原想滾大 儲蓄供養子女 家燕姐當年受訪時，向傳媒表示自己當時在麥翠嫻夫婦推介下，加上見到地盤外有很多人爭相購買，於是她決定將手上僅有的儲蓄購入兩鋪，希望在上會前沽出，將儲蓄滾大，以便供養子女，但卻換來沉重教訓。她稱當年落訂時，麥翠嫻跟她說一定掂，可以短期轉手，惟直至上會時需要再支付三十多萬元時，仍未尋得買家，只好長綫投資，無奈收鋪時發現大縮水。

倒蝕 80 多萬要慶祝 她直認當時在老公走佬及投資失誤的雙重打擊下，險些跳樓。被問到倒蝕80多萬出售會否感到肉赤，她反而表示終於可以放下心頭大石，更要跟其他業主慶祝！她說︰「雖然蝕好多，但我唔想糾纏落去，當年係用《真情》成年嘅收入買咗呢兩個舖，但纏擾咗差唔多廿年，加上個舖頭荒廢咗咁耐，日久失修可能要再揼錢落去維修，而我哋成班苦主有一個苦主聯盟，但同我哋打官司嘅公司都清咗盤，有啲業主聯絡唔到，我都惟有放棄，決定以賤價將兩個舖賣咗出去！」