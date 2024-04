根據美國版權法規定,作品的作者離世70年後或出版95年後,就會納入「公有領域」(Public Domain),代表公眾可對作品中的角色進行二次創作。迪士尼的小熊維尼(Winnie the Pooh)正是二創先驅,拍攝成真人版血腥恐怖片《小熊維尼:血與蜜》(Winnie the Pooh:Blood and Honey)。維尼電影宇宙(POOHNIVERSE)繼續擴展,首部外傳作品《小鹿斑比》(Bambi:Reckoning)首支前導預告今日出爐。