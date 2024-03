MIRROR完成世界巡迴演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》英國站,Edan(呂爵安)與Jer(柳應廷)齊齊睇波,卻就爆出Jer邊睇波邊撩女事件。事緣一名叫Jessica的網紅,將對話截圖分享到IG story,與她對話的正是Jer。Jer先向Jessica發emoji,再回應Jessica在酒吧睇波story:「On nice match~」之後,Jessica在story留言:「Honestly thought this was a fake acc」。Jessica初時懷疑對方是假帳號,但細心看IG帳號有藍剔認證,證明是「真Jer」。