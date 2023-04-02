西九音樂節｜姜濤再踏台板跳唱 首度獻唱新歌《Dummy》

MIRROR的姜濤與盧瀚霆於《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》壓軸出場。姜濤自年初《叱咤》頒獎禮之後，一直沒有公開表演，今晚他以鹿晗的歌曲《超級冠軍》打頭陣，並唱出《Master Class》，狀態大勇。
姜濤公開演出前，他在IG預告第11首作品《Dummy》面世，而他更在今次舞台首度演唱，令全場high爆。及後他再唱出《鏡中鏡》、羅志祥的《夠了》及《蒙著嘴說愛你》。姜濤在其演出部份全程不發一言，完全是用作品去說話。
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盼生日前推出品牌
至於腳傷情況如何，姜濤表示已經好得七七八八，但仍要接受物理治療，更特別為今次演出加強治療，笑言醫生可以在電視或YouTube看到他的演出。同時他又預告，將會推出自己的品牌，坦言已經構思了一段時間，希望能在生日推出。問到品牌的名字，他稱暫時未能透露，只可說很感謝古巨基太太Lorraine的幫忙。至於投資了多少錢，他表示沒有計算過。他透露稍後會拍戲，並稱在《12怪盗》中沒太多動作戲份，「我係戲入面都有一種特別技能。」
台上無發言 用作品說話
完成演出後，姜濤接受訪問時表示：「已經好耐無演出，希望俾到一個好嘅表演大家，由今朝緊張到依家，希望大家俾啲意見。」當被問到何解在台上沒有發言，他解釋：「有諗過有talk位，但想一氣呵成，希望大家會感受到我想講嘅嘢。」他自言不擅辭令，所以用作品去說話。姜濤表示，表演結束時的鞠躬，是因為對粉絲感愧疚，知他們承受了很大壓力，同時亦是給批評過他的人。提到姜濤眼濕濕，他笑言因為表演去到最後，才直視台下情況，看到大家的反應令他大為感動，「我會繼續努力」。他又指出今次演唱新歌《Dummy》，是希望告訴大家他已準備好再上台，加上內容可說是自嘲的一種，所以音樂中加入了他的笑聲。他稱今晚演出的新歌舞蹈只屬臨時性質，稍後會重新編排過，希望趕及他生日時推出MV。