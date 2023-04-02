西九音樂節｜姜濤再踏台板跳唱 首度獻唱新歌《Dummy》

MIRROR的姜濤與盧瀚霆於《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》壓軸出場。姜濤自年初《叱咤》頒獎禮之後，一直沒有公開表演，今晚他以鹿晗的歌曲《超級冠軍》打頭陣，並唱出《Master Class》，狀態大勇。 姜濤公開演出前，他在IG預告第11首作品《Dummy》面世，而他更在今次舞台首度演唱，令全場high爆。及後他再唱出《鏡中鏡》、羅志祥的《夠了》及《蒙著嘴說愛你》。姜濤在其演出部份全程不發一言，完全是用作品去說話。

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盼生日前推出品牌 至於腳傷情況如何，姜濤表示已經好得七七八八，但仍要接受物理治療，更特別為今次演出加強治療，笑言醫生可以在電視或YouTube看到他的演出。同時他又預告，將會推出自己的品牌，坦言已經構思了一段時間，希望能在生日推出。問到品牌的名字，他稱暫時未能透露，只可說很感謝古巨基太太Lorraine的幫忙。至於投資了多少錢，他表示沒有計算過。他透露稍後會拍戲，並稱在《12怪盗》中沒太多動作戲份，「我係戲入面都有一種特別技能。」