西九音樂節｜方皓玟下半年海外開騷 聞坂本龍一死訊好感觸：又少一個傳奇人物

方皓玟與何山昨晚(2日)在《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》演出，方皓玟合共唱出15首歌，其中包括樂迷熟悉的《Freedom》、《All We Have Is Now》《你是你本身的傳奇》、《假使世界不像你預期》。當她唱完《你是你本身的傳奇》後，分享道，「去年9月有位患抗癌勇士靠聽呢隻歌『打仗』，寫了一封信多謝我，其實我要多謝佢，係佢話我知音樂嘅世界有幾大，我會寫更多好嘅音樂，陪大家渡過難關，一齊加油！」其後她唱《666》時MastaMic驚喜登場，全場歡呼拍掌，最後她以《人話》結束這部分的演出。

兒子冇得入場好失望

方皓玟在完成演出後受訪，雖然在微雨下演出，但仍感受氣氛很好，「全場滿座，大家都舉起手機亮燈搞氣氛，看到樂迷很支持香港音樂。」她透露兒子本來已預備好燈牌，準備入場撐媽咪，不過她發現未滿6歲不得入場，故5歲兒子不合資格，「他好傷心扭計，因為他鍾意跟住我一齊唱。」

方皓玫又提到唱《你是你本身的傳奇》時好感觸，「因為坂本龍一離世，真係好sad，因為他是真正傳奇，他是大師級，世界又少了一個傳奇人物。」她表示從未試過親身聽坂本龍一的演奏會，「人生太多遺憾，Michael Jackson、坂本龍一都無睇過，反而睇過麥當娜，所以有機會去睇也要睇。」她透露計劃往外地開演唱會，但暫未決定第一站地點，但她心儀是曾經留學的蘇格蘭，但當地華人巿場不太大，所以仍要跟主辦方商討。