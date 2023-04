西九音樂節｜方皓玟下半年海外開騷 聞坂本龍一死訊好感觸：又少一個傳奇人物

方皓玟與何山昨晚(2日)在《POPFEST HKT西九音樂節:越流行》演出,方皓玟合共唱出15首歌,其中包括樂迷熟悉的《Freedom》、《All We Have Is Now》《你是你本身的傳奇》、《假使世界不像你預期》。當她唱完《你是你本身的傳奇》後,分享道,「去年9月有位患抗癌勇士靠聽呢隻歌『打仗』,寫了一封信多謝我,其實我要多謝佢,係佢話我知音樂嘅世界有幾大,我會寫更多好嘅音樂,陪大家渡過難關,一齊加油!」其後她唱《666》時MastaMic驚喜登場,全場歡呼拍掌,最後她以《人話》結束這部分的演出。